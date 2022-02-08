جائزة بوشكاش لهدف تاليسكا؟ .. "حتى سيارتي كانت ستمر للشباك"

يرفض الإعلامي الرياضي عبد الله المالكي المبالغة في إبداء الإعجاب بهدف البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر السعودي، في مرمى الطائي، مؤكدًا أنه جاء فقط لوجود ثغرة في دفاعات الخصم.

هدف تاليسكا يخطف أنظار العالم:

البرازيلي قاد العالمي للفوز أول أمس الأحد، أمام الطائي، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة انتهت بفوز النصر برباعية مقابل هدف وحيد، سجل منها تاليسكا هدفين، وبيتي مارتينيز وجوناثان رودريجيز هدف لكل منهما.

تاليسكا سجل هدفه الثاني في الدقيفقة 26 من عمر الشوط الأول بطريقة مميزة للغاية، إذ سدد الكرة بكعب القدم في المرمى، بعدما راوغ دفاعات الخصم، لتتحدث عنه صحف العالم، ويتم ترشيحه للحصول على جائزة بوشكاش، كأفضل هدف في 2022.

"حتى سيارتي كانت ستمر"

المالكي قارن بين هدف تاليسكا، والهدف الذي كان قد سجله ياسر القحطاني؛ نجم الهلال السابق، في مرمى النصر، والذي جاء بطريقة مشابهة لهدف البرازيلي، لكن الإعلامي يرى أن هدف نجم الزعيم أفضل.

و كتب المالكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كعب عن كعب يفرق، كعب ياسر حرفنة مهاجم تابع الكرة، وكعب تاليسكا ثغرة مدافعين يمديني أوق سيارتي بينهم".

كعب عن كعب يفرق

كعب ياسر حرفنة مهاجم تابع الكرة

وكعب تالسيكا فغرة مدافعين يمديني اوق سيارتي بينهم pic.twitter.com/IavTLvd1Tj — عبدالله المالكي (@almalki3333) February 8, 2022

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