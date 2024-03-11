جاياردو يستقر على 4 أجانب ويُفاضل بين 3 لاختيار أحدهم لمواجهة الهلال

الاتحاد هُزم ذهابًا في الرياض بهدفين نظيفين

استقر مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد على اختيار 4 لاعبين أجانب لمواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الثلاثاء في جدة.

العميد خسر ذهابًا في الرياض 2-0 ويسعى لتجاوز تلك الخسارة وسط ظروف صعبة وغياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة، وقد أضيف لهم نجولو كانتي بعد طرده في لقاء الذهاب.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن جاياردو استقر على اختيار أحمد حجازي وفابينيو وعبد الرزاق حمدالله وجوتا، حيث اعتمد عليهم في المناورة الأخيرة التي جرت خلال مران أمس الأحد.

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ويُفاضل المدرب بين الثلاثي، كريم بنزيما ولويز فيليبي ورومارينيو، لاختيار أحدهم، لكن الأمر يتوقف أولًا وآخرًا على حالة المهاجم الفرنسي ومدى جاهزيته لخوض اللقاء، حيث سيكون الخيار الخامس حال كان قادرًا على اللعب.

بنزيما كان قد تعرض لإصابة أسفل الظهر قبل مواجهة الذهاب، وقد تواصل غيابه خلال تدريبات الأحد الجماعية ومازال الغموض يُحيط موقفه من اللعب.