جاميرو يتوعد أرسنال بريمونتادا ليفربول في ميستايا

المهاجم الفرنسي يطمح في قلب الطاولة

يرى كيفن جاميرو مهاجم نادي فالنسيا الإسباني، أن السير على خطى ليفربول، هو الطريق الأنسب لتخطي أرسنال في الدوري الأوروبي.

فالنسيا خسر ذهاب نصف نهائي اليوروباليج 3/1 على ملعب أرسنال، قبل استضافة المدفعجية مساء اليوم الخميس بالإياب على ملعب ميستايا.

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نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، شهد عودة تاريخية، بقلب ليفربول تأخره 3/0 على ملعب برشلونة، إلى انتصار برباعية نظيفة في أنفيلد.

جاميرو يؤمن بقدرة فالنسيا على تحقيق ذلك حيث قال:"لا يوجد شك أن نتيجة 2/1 في الذهاب كانت أفضل لنا، ولكن في النهاية الهدف الذي سجلناه في غاية الأهمية لنا".

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وأضاف:"لا يجب الالتفات كثيراً لما حدث وعلينا فقط النظر لنموذج ليفربول وما حققوه".

وعن عودة أوناي إيمري مدرب أرسنال لفالنسيا:"عودته لفريقه السابق ستزيد من دوافعه الموجودة بالفعل من هذه المباراة، الأمور في أيدينا للاستعداد والفوز حتى لا نندم فيما بعد".

وينتظر الفائز من مواجهة أرسنال وفالنسيا، المنتصر من المباراة الأخيرة بين تشيلسي وأينتراخت فرانكفورت، لخوض نهائي البطولة بنهاية شهر مايو الجاري.