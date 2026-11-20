عندما يتم ذكر اسم النجم البرازيلي ويندرسون جالينو؛ فنحن نتحدث هُنا عن بطل عملاق جدة النادي الأهلي، في ليالي النخبة الآسيوية.

نعم.. جالينو منذ الانضمام إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في يناير من عام 2025؛ وهو يبدع في منافسات دوري أبطال آسيا "النخبة"، تحديدًا.

بل إن هذا النجم البرازيلي، له فضل كبير في تتويج الفريق الأهلاوي بالنخبة الآسيوية "2024-2025" و"2025-2026"؛ وخاصة اللقب الأول في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير، في الموسم ما قبل الماضي.

لكن؛ منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، وجالينو غائب تمامًا عن المستوى المعهود عنه.

نعم.. جالينو كان قد سجل هدفًا وحيدًا دون أي تمريرة حاسمة، خلال 13 مباراة رسمية بمختلف المسابقات في الموسم الحالي؛ وذلك قبل كلاسيكو الأهلي والنصر، المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

جالينو.. بداية جديدة أمام النصر

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ونجح جالينو في استغلال كلاسيكو النصر، بأفضل طريقة ممكنة؛ حيث يعد بداية جديدة للنجم البرازيلي مع الفريق الأهلاوي، كالتالي:

* أولًا: سجل هدفًا وصنع آخر؛ وهما أول مساهمتين له في النسخة الحالية من دوري روشن.

* ثانيًا: الهدف الذي سجله ضد النصر؛ هو إعادة لنسخة جالينو الرائعة من التسديدات بعيدة المدى.

* ثالثًا: التحرك المستمر فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ مع الهروب من الرقابة بين الجناح وعمق الملعب.

أي إننا في كلاسيكو الأهلي والنصر، مساء اليوم الجمعة؛ شاهدنا جالينو الذي يسجل ويصنع، وذلك اللاعب الذي يتعب دفاعات الخصم بتحركاته المستمرة ومهاراته الفردية.

جالينو.. سر الاحتفالية المثيرة للجدل

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الآن.. دعونا نشير إلى لقطة مهمة للغاية، قام بها ويندرسون جالينو؛ وذلك بعد هدفه الرائع الذي قاد الأهلي للفوز (3-1) ضد النصر، مساء اليوم الجمعة.

وأخذ جالينو يشير إلى "ركبته" كثيرًا؛ وهو يحتفل بهدفه الصاروخي ضد النصر، في الدقيقة 45+1.

"إذًا.. ماذا يقصد جالينو من ذلك؟!" ؛ الإجابة بسيطة للغاية، وهي الرد على سخرية سابقة من النصر ضده، وتحديدًا بعد كلاسيكو الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وقتها.. تعرض النجم البرازيلي للإصابة في الركبة، بعد احتكاك مع مواطنه بينتو ماثيوس، حارس مرمى النصر؛ ليقوم الحساب الرسمي للنادي العاصمي بنشر اللقطة عبر "إنستجرام"، ويعلق عليها: "ارفع الصوت وعش معنا اللحظة".

هذا الأمر أغضب جالينو، الذي تساءل عن سبب السخرية من آلامه؛ قبل أن يقوم من ناحيته بنشر صورة لهدف سابق له في شباك النصر، مع التعليق: "أتفهم غضبكم بالطبع.. أعتذر!".

ورغم رد جالينو السابق، إلا أنه يبدو أنه لم يتخطَّ الأمر بعد؛ ليستغل كلاسيكو النصر المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن 2026-2027، على النحو التالي:

* أولًا: قيادة الأهلي لإسقاط النصر.

* ثانيًا: السخرية من النصر بالإشارة إلى ركبته.

والأهم من كل ذلك، أن جالينو البالغ من العمر 29 سنة، استعاد أفضل مستوياته الكروية من جديد، بعد فترة غياب - كما ذكرنا -؛ ليؤكد أنه لا يزال قادرًا على خدمة الأهلي في المواعيد الكبرى، ويبدد أي تفكير في الاستغناء عنه.

وترددت أنباء في الأيام القليلة الماضية، عن أن الأهلي بدأ يفكر في الاستغناء عن جالينو؛ إلا أن اللاعب بمستواه في الكلاسيكو ضد النصر، ربما يكون قد وجّه رسالة إلى الإدارة، مفادها: "فكروا في تدعيم مراكز أخرى بالميركاتو.. فأنا عدت إليكم من جديد".