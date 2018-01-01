جالياني ينفي التعاقد مع نجم ميلان

أدريانو جالياني ينفي أنباء التعاقد مع مونتوليفو

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفى أدريانو جالياني رئيس نادي مونزا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي الأنباء التي تشير إلى انضمام لاعب ميلان ريكاردو مونتوليفو.

قائد ميلان السابق مونتوليفو لا يلعب مع الفريق نهائيًا، منذ أن تولى المدرب جينارو جاتوزو تدريب الفريق.

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وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن رغبة جالياني وشريكه في رئاسة مونزا سيلفيو بيرلسكوني في التعاقد مع مونتوليفو.

وعن هذه الأنباء قال جالياني: "سنحاول خوض سوق الانتقالات الشتوية بكل قوة، مونتوليفو لاعب استثنائي، ولكنه لن ينضم إلينا في يناير، لقد تعاقدنا مع ماركو فوساتي وفيليبو لورا، لذلك لن نحتاج للاعبين في خط الوسط".

كما أضاف جالياني: "لقد طلبنا من أتلانتا التعاقد مع ماتيو بيسينا، ولكنهم لن يتخلوا عنه".