جاليارديني: الحظ وراء تفوق ساسولو على إنتر

تفوق تام في السنوات الأخيرة لساسولو على النيراتزوري

تويتر هيثم محمد

تحدث روبرتو جاليارديني، لاعب إنتر، عن مباراة الفريق المقبلة أمام ساسولو، وأكد أن تفوق الأخير على ناديه بسبب الحظ ليس أكثر.

إنتر عانى في السنوات الأخيرة أمام ساسولو، ولم يفز عليه في آخر أربعة لقاءات جمعت الفريقين بالدوري الإيطالي.

وقال جاليارديني مع "DAZN": "ساسولو دابة إنتر السوداء؟ لا أظن، الأمر مجرد سوء حظ ومصادفة، اليوم سنبحث عن تطبيق ما نفعله في التدريبات بأرض الملعب".

وعن غياب سينسي، قال مع قناة النادي الرسمية: "سنسي ساهم في بدايتنا القوية، ولكن المدرب يريد فريقاً من 22 لاعباً جاهزاً، غيابه مؤثر ولكن الأمر بيدنا لصنع الفارق وتعويضه".

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ويحل إنتر ضيفاً مساء الأحد على ساسولو في ملعب "مابي" وعينه على ثلاث نقاط لمواصلة مطاردة يوفنتوس في القمة.