جالطا سراي يستفسر عن إعارة باكايوكو

العروض تتواصل من أجل باكايوكو

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كشفت مصادر صحفية إيطالية أن جالطا سراي التركي انضم إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع تيموتي باكايوكو.

وكان ميلان على ما يبدو قد قرر عدم تفعيل بند الشراء في بند لاعبه الدولي الفرنسي المعار من تشيلسي.

وحسب كالتشيو ميركاتو، فإن جالطا سراي قد استفسر من تشيلسي عن إمكانية استعارة تيموتي باكايوكو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

ويريد الفريق التركي استغلال فترة عقوبة تشيلسي بأن يأخذ اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وفي الوقت الحالي لا يحتاج البلوز إلى أموال عاجلة من بيع لاعبيه من أجل تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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يذكر أن تشيلسي قد عوقب بالحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات على خلفية مخالفات في التعاقد مع لاعبين في الفئات السنية المختلفة.