تصريحات قوية من مدرب باريس الجديد

تحدث مدرب باريس سان جيرمان الجديد كريستوف جالتييه بالتفصيل عن تعيينه وشائعات تولي زين الدين زيدان منصبه، وعلاقته بنجومه وعلى أسهم نيمار.

وبعد فترة من الشائعات والتقارير التي ربطت زيدان بالمنصب، أعلن بي إس جي رسمياً عن تعيين مدرب ليل ونيس السابق بالمنصب.

جالتييه يكشف كواليس تعيينه ورأيه في زيدان

وقال المدرب الجديد لبي إس جي مع "ليكيب": "قبل عدة أسابيع من تعيين تحدثت مع كامبوس والرئيس الخليفي والذي أكد لي أنني مدرب باريس سان جيرمان المقبل".

وأضاف: "زيدان؟ أريد أن أختصر في هذا الموضوع، زيزو هو زيزو يملك سجلاً هائلاً وهو فريد من نوعه، ولكن الأهم كان بالنسبة لي حواراتي مع كامبوس والرئيس، لم أشك للحظة لأن الرئيس كان واضحاً وأكد لي تقلدي المنصب".

ما هو تعليق جالتييه على نيمار وميسي؟

وكشف المدرب الفرنسي عن وجود بعض الاستثناءات لنجومه: "لماذا التركيز على نيمار؟ هذه أمور تحدث في غرف الملابس، هو نجم بصدى دولي ولكن سيكون هناك قواعد للحياة".

وأردف: "بعض الأشياء ستكون قابلة للتفاوض وأخرى لا، يجب أن نضع في الاعتبار الالتزامات غير الرياضية للاعبين كذلك، لسنا في الجيش، ولكن سيكون هناك قواعد وعلى الجميع الالتزام، وذلك بالاتفاق مع الرئيس والمدير الرياضي بالتأكيد".

وإذا كانت هناك إمكانية لرحيل نيمار: "لا أتحكم بتلك الأمور، أنا سأعمل مع الفريق الذي يكون تحت أمري، سنحافظ عليه، ولكن يجب تقليل عدد اللاعبين والحفاظ على التشكيل بأقوى صورة".

وحول ميسي: "يجب أن تحترم قراره بالتغيير في سن الرابعة والثلاثين وخوض تجربة جديدة، ليس الجميع قادراً على فعل ذلك، هو بفترة تأقلم ولكن الكوكب بأسره يعرف قدراته".

وناقش المدرب حلم باريس بدوري الأبطال: "ليست هدفاً، لا يمكن أن يصبح الجميع سعداء، ولكن هنا في باريس الهدف هو الانتصارات ويوجد ثلاث بطولات أخرى يجب الفوز بها أيضاً، أنا هنا للفوز بكل شيء".

وأكمل: "ولماذا لا أفوز بالأبطال، هل تعلم من حققها مع تشيلسي أول مرة؟ دي ماتيو، من كان سيراهن عليه؟".

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