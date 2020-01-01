جالاكسي يستغنى عن لاعبه بسبب عنصرية زوجته

اللاعب الصربي ضحية زوجته

استغنى لوس أنجلوس جالاكسي عن مهاجمه الصربي أليكساندر كاتاي بعد نشر زوجته لتصريحات عنصرية بحق المتظاهرين في الولايات المتحدة بعد واقعة قتل جورج فلويد.

كاتاي شارك مع فريقه في مباراتين فقط بعد انضمامه في سبتمبر الماضي من شيكاجو، ولكن توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا عطل مسيرته مع جالاكسي.

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جالاكسي نشر بياناً للرد على تصريحات زوجة اللاعب، والتي وصفت المتظاهرين بالبقر القذر، وطالبته بدهسهم وقتلهم بالصربية، وفي صورة أخرى سخرت من عمليات السرقة، وذلك تعليقاً على فيديوهات من التظاهرات في الولايات المتحدة.

وقال البيان إنه يدين ما نشرته زوجة كاتاي، وأن النادي ضد العنصرية بكل أشكالها، وأنه سيعقد اجتماعاً مع اللاعب لمناقشة الأمر، وهو ما نتج عنه الاستغناء عنه بالتراضي، وذلك بحسب البيان الذي نشره جالاكسي.

اللاعب نفسه نشر اعتذاراً الأربعاء الماضي عن تصريحات زوجته وقال إن مثل تلك التصريحات ليست مقبولة في عائلته، مؤكداً أنه يتحمل توابع تصرفات تيا زوجته وتعليقها.

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كاتاي يملك مشواراً حافلاً مع الكرة، إذ سبق ولعب مع ديبورتيفو ألافيس الإسباني، بالإضافة إلى أوليمبياكوس اليوناني ولكن لم يمثله في أي مباراة بسبب خروجه معاراً في أكثر من مناسبة.

وسيطرت المظاهرات على شوارع الولايات المتحدة وعديد البلدان في الأيام الماضية احتجاجاً على مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي بسبب العنف في التعامل معه لحظة القبض عليه.