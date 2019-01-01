جاسبريني: دوري الأبطال؟ أتالانتا قادر على كل شيء

جيان بييرو جاسبريني يتحدث عن قدرة أتالانتا على التأهل لدوري أبطال أوروبا قبل مواجهة لاتسيو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا إن فريقه قادر على الوصول إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

ويحل لاتسيو ضيفًا ثقيلًا غدًا على أتالانتا في واحدة من المباريات التي ستحسم صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بشكل كبير.

ويتواصل الصراع في إيطاليا حول بطاقات المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بيين ميلان ولاتسيو وروما وتورينو وأتالانتا.

وقبل مواجهة لاتسيو قال مدرب أتالانتا جاسبريني إن الوصول إلى دوري أبطال أوروبا سيكون إنجازًا مستحقًا بالنسبة لفريقه بعد موسمهم الحالي"

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وأضاف: "قدمنا موسمًا رائعًا وقمنا بعمل جيد على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتنا على مدار الأشهر الماضية على كافة المستويات"

وتابع: "نحن الآن على بعد ثلاثة مباريات فقط من تحقيق إنجاز كبير بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب لسنوات، علينا العمل من أجل ذلك"

وحول نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو قال جاسبريني: "ستكون مواجهة الغد مهمة لكلا الفريقين من أجل دراسة الفريق الذي سيواجهه في النهائي بكل تأكيد.

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يذكر أن لاتسيو سيكون خصم أتالانتا في كأس إيطاليا وذلك بعدما حقق تأهلًا صعبًا على حساب نادي ميلان في الدور نصف النهائي.