جاسبارت: بارتوميو لا يملك سوى الاستمرار، وبيكيه انجرف وراء مشاعره

خوان جاسبارت الرئيس الأسبق لنادي برشلونة يؤكد أن ناديه في حاجة لاستمرار جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي.

أكد خوان جاسبار الرئيس الأسبق للنادي برشلونة على ضرورة استمرار جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي للنادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاسبارت، ونقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن تصريحات جيرارد بيكيه جاءت بسبب انجرافه خلف مشاعره.

وكان بيكيه قد أكد بعد لقاء الأمس أن برشلونة في حاجة لتغييرات جذرية، وعرض الرحيل لو كان ذلك سيحسن من الأمور في المستقبل.

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وقال جاسبارت: "على بارتوميو أن يظهر مدى تمسكه ببرشلونة، وأن يتولى القيادة في منصبه كرئيس للنادي، عليه أن يستمر لأنه ليس لديه أي خيارات أخرى".

وأضاف: "الكل خرج وقال أن جوسيب نونيز عليه الاستقالة، لكنه استمر وحقق الكثير من النجاحات رفقة الفريق بعد ذلك".

وأكمل: "لو كان جيرارد بيكيه يشير لنفسه بتلك التصريحات فأنا لا أوافق، فهو ضمن ميراث برشلونة ولديه الكثير من السنوات في مسيرته".

وأضاف: "مثله مثل ليونيل ميسي، لديهما الجودة المطلوبة ويستطيعان أن يمنحان برشلونة الكثير من النجاحات، علينا أن طوي تلك الصفحة".

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وأنهى تصريحاته: "أنا أعرف بيكيه منذ أن كان طفلًا، لقد انجرف في تصريحاته خلف مشاعره وشخصيته كمشجع لبرشلونة وليس كلاعب، لكن غدًا الشمس ستشرق من جديد".

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة ستجتمع يوم الإثنين من أجل بحث عدة قرارات مصيرية تخص مستقبل النادي، ومن المتوقع الإعلان عن رحيل كيكي سيتيين المدير الفني للفريق.