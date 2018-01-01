جاري نيفيل يفتخر بلعبه بجوار نجمين فقط ويتجاهل أساطير مانشستر يونايتد

جاري نيفيل يفصح عن أفضل من لعب بجوارهم في مانشستر يونايتد في حديثه لجيمي كارجير

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال المدافع الإنجليزي المعتزل جيمي كارجير أن مواطنه جاري نيفيل قال له في حديثٍ سابق أن هناك لاعبين فقط لعب بجوارهما يعتبرهما من صفوة اللاعبين في العالم.

وفقًا لما قاله كارجير مدافع ليفربول السابق فأن من يفتخر نيفيل باللعب بجوارهما هما البرتغالي كريستيانو رونالدو والدنماركي بيتير شمايكل.

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وتجاهل نيفيل أسماء عديدة مثل رايان جيجز وبول سكولز وديفيد بيكهام وواين روني وإيريك كانتونا.

وكان نيفيل قد توج رفقة الحارس الدنماركي بيتير شمايكل بثلاثية البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عام 1999.

ولعب نيفيل بجوار رونالدو وتوج معه بدوري أبطال أوروبا عام 2008.

يذكر أن نيفيل البالغ من العُمر حاليًا 43 عامًا لم يرتدِ في حياته الكروية سوى قميص مانشستر يونايتد حتى اعتزاله عام 2011.