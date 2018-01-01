جاري نيفيل: أفضل عدم رحيل مورينيو الآن

مدافع مانشستر يونايتد السابق لا يرغب في رحيل المدرب في منتصف الموسم

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرى جاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق أنه من الأفضل عدم رحيل جوزية مورينيو عن تدريب الشياطين الحُمر في منتصف الموسم.

ويعيش المدرب البرتغالي جوزية مورينيو تحت نار الانتقادات عقب تراجع الفريق للمركز السادس في ترتيب البريميرليج والخسارة الأخيرة أمام الغريم الأزلي ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

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وقال جاري نيفيل في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "مورينيو سيرحل، ولكنني أفضل أن يبقى المدرب مع الفريق حتة نهاية الموسم".

كما أضاف المدافع الإنجليزي المعتزل: "منذ أن عاد مورينيو من فترة الإعداد ولا أحد من الإدارة يتناقش معه، لا أحد يعرف ما الذي سيقوله في كل مؤتمر صحفي ولا أحد يعرف كيفية التصرف معه، رحيله عن الفريق سيكلف الإدارة شرطًا جزائيًا كبيرًا، وإيجاد البديل المناسب ليس سهلًا".

يذكر أن مورينيو يخوض موسمه الثالث في قلعة أولدترافورد.