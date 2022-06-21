جاري لينيكر: تعرضت للعنصرية في الملاعب على الرغم من كوني إنجليزيًا!

لينيكر عانى من الوجه القبيح لكرة القدم..

كشف مهاجم المنتخب الإنجليزي الأسطوري جاري لينيكر عن تعرضه للعنصرية من قبل بعض اللاعبين في مسيرته الرياضية من قبل.

وتحتوي الملاعب الإنجليزية على العديد من القصص الخاصة بالأمور العدوانية والعنصرية منذ بداية اللعبة، ولعل آخر تلك الأحداث هو ما حدث مع بوكايو ساكا وماركوس راشفورد بعد بطولة أمم أوروبا الماضية.

وتحدث لينيكر عبر بودكاست "High Performance" ليوضح أن تلك الأفعال العنصرية التي حدثت معه، جاءت من قبل بعض الزملاء له في الملاعب.

ماذا قال لينيكر؟

قال أسطورة الكرة الإنجليزية: "بدون أن أكون جيدًا في الرياضة، كانت الحياة مختلفة جدًا بالنسبة لي حيث كنت أعتقد أنني قد تعرضت للتنمر في المدرسة".

وواصل: "لقد كنت هامشيًا على هذا النحو على أي حال لأنني كنت صغيرًا جدًا، طفل غريب الأطوار، ذو بشرة داكنة وكنت أعاني من إساءات عنصرية إلى حد كبير، على الرغم من كوني إنجليزيًا مثلهم".

وواصل: "حتى في كرة القدم المحترفة كان لدي ذلك عدة مرات، لن أذكر أي اسم على الإطلاق".

وتابع: "لذلك حصلت على هذا النوع من العنصرية، والذي كان غريبًا بعض الشيء".

كيف تغلب جاري على العنصرية؟

يقول لينيكر إنه تمكن من التغلب عليها بـ "قوته العقلية"، والتي كانت أكثر قيمة بالنسبة له من قدمه اليمنى المفضلة.

حيث أضاف: "لم تكن قدمي اليمنى أعظم قوتي، بل كانت قوتي العقلية".

وأوضح: "ساعدتني قوتي العقلية على التغلب على هذا الأمر، وهي ما منعت العنصرية من تملكني".

جدير بالذكر أنه في شهر أبريل من العام الماضي، انضم لينيكر إلى نجوم الرياضة والأندية والمنظمات البارزة في حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أربعة أيام لمعالجة الإساءة والتمييز.

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