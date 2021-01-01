الإتحاد

"جاري رودريجيز مصاب أم ممتنع عن اللعب؟ نريد الحقيقة"

تامر أبو سيدو
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جاري رودريجيز الاتحاد الوحدة الدوري السعودي 2020-2021
EPA
ناقد رياضي يُفجر مفاجأة كبيرة

يُثير غياب جاري رودريجيز المستمر عن الاتحاد منذ نهاية ديسمبر الكثير من الجدل وعلامات الدهشة لدى جماهير الفريق، خاصة مع الحديث المتكرر كل جولة عن إمكانية عودته للعب ثم التراجع عن ذلك.

مهاجم الرأس الأخضر العائد للاتحاد بعد إعارة لموسم ونصف مع فنربخشه يعيش موسمًا رائعًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لكنه غائب عن الفريق منذ أصيب في العضلة الخلفية خلال مواجهة الرائد في 21 ديسمبر الماضي.

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صاحب الـ30 عامًا كان من المفترض أن يعود في بداية يناير لكنه لم يتعاف بالشكل المطلوب ليُسافر إلى تركيا حيث خضع لعلاج هناك تحت إشراف طبيبه الخاص، ومن ثم قيل أكثر من مرة أنه جاهز للعودة وبعدها يتم استبعاده لعدم جاهزيته.

ذلك الأمر دفع جماهير الذهب للحديث عن إمكانية وجود أسباب أخرى لغياب اللاعب أبرزها امتناعه عن اللعب لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وقد عزز الناقد الرياضي عدنان جستنيه هذا التوجه من جماهير الاتحاد بطرح تساؤل عن السبب الحقيقي لغياب رودريجيز ومطالبة الإدارة بإيضاح ذلك السبب.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "سؤال محير ومقلق جدا فهل من مجيب؟ لاعب ونجم نادي الاتحاد جاري رودريجيز غائب وسيستمر غيابه، ومع كل مباراة مقبلة يتجدد الأمل بعودته إلا أن المشجع الاتحادي يتفاجيء (يتفاجأ) بنفس المعلومة اليائسة والمتكررة المحصورة في كلمة الفعل "إصابة". فأي إصابة هذه التي لم تجد لها علاج كل هذه المدة، أم أن هناك سبب آخر غير معلن يذهب البعض إليه في صمت كخيار بديل متمثلًا في امتناع اللاعب عن اللعب بسبب مستحقات مالية يطالب بها كشرط أساسي للعودة، رغم أنني أشك إلى حد ما في صحة هذا العذر او المبرر إلا أن طول مدة علاجه من الإصابة جعلني أكاد أصدق المعلومة الثانية فهل من توضيح يأتي على لسان اللاعب؟".

يُشار إلى أن الاتحاد يستعد لمواجهة الشباب في قمة الجولة الـ23 من الدوري السعودي يوم الأربعاء القادم، والأخبار من المعسكر الاتحادي تؤكد غياب رودريجيز عن اللقاء.

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