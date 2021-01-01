"جاري رودريجيز مصاب أم ممتنع عن اللعب؟ نريد الحقيقة"

ناقد رياضي يُفجر مفاجأة كبيرة

يُثير غياب جاري رودريجيز المستمر عن الاتحاد منذ نهاية ديسمبر الكثير من الجدل وعلامات الدهشة لدى جماهير الفريق، خاصة مع الحديث المتكرر كل جولة عن إمكانية عودته للعب ثم التراجع عن ذلك.

مهاجم الرأس الأخضر العائد للاتحاد بعد إعارة لموسم ونصف مع فنربخشه يعيش موسمًا رائعًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لكنه غائب عن الفريق منذ أصيب في العضلة الخلفية خلال مواجهة الرائد في 21 ديسمبر الماضي.

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صاحب الـ30 عامًا كان من المفترض أن يعود في بداية يناير لكنه لم يتعاف بالشكل المطلوب ليُسافر إلى تركيا حيث خضع لعلاج هناك تحت إشراف طبيبه الخاص، ومن ثم قيل أكثر من مرة أنه جاهز للعودة وبعدها يتم استبعاده لعدم جاهزيته.

ذلك الأمر دفع جماهير الذهب للحديث عن إمكانية وجود أسباب أخرى لغياب اللاعب أبرزها امتناعه عن اللعب لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وقد عزز الناقد الرياضي عدنان جستنيه هذا التوجه من جماهير الاتحاد بطرح تساؤل عن السبب الحقيقي لغياب رودريجيز ومطالبة الإدارة بإيضاح ذلك السبب.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "سؤال محير ومقلق جدا فهل من مجيب؟ لاعب ونجم نادي الاتحاد جاري رودريجيز غائب وسيستمر غيابه، ومع كل مباراة مقبلة يتجدد الأمل بعودته إلا أن المشجع الاتحادي يتفاجيء (يتفاجأ) بنفس المعلومة اليائسة والمتكررة المحصورة في كلمة الفعل "إصابة". فأي إصابة هذه التي لم تجد لها علاج كل هذه المدة، أم أن هناك سبب آخر غير معلن يذهب البعض إليه في صمت كخيار بديل متمثلًا في امتناع اللاعب عن اللعب بسبب مستحقات مالية يطالب بها كشرط أساسي للعودة، رغم أنني أشك إلى حد ما في صحة هذا العذر او المبرر إلا أن طول مدة علاجه من الإصابة جعلني أكاد أصدق المعلومة الثانية فهل من توضيح يأتي على لسان اللاعب؟".

سبب اخر غير معلن يذهب البعض اليه في صمت كخيار بديل،متمثلاً في امتناع اللاعب عن اللعب بسبب مستحقات مالية يطالب بها كشرط اساسي للعودة رغم انني اشك الى حدما في صحة هذا العذر او المبرر الا ان طول مدة علاجه من الاصابة جعلني اكاد اصدق المعلومة الثانية فهل من توضيح يأتي ع لسان اللاعب؟ — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) March 9, 2021

يُشار إلى أن الاتحاد يستعد لمواجهة الشباب في قمة الجولة الـ23 من الدوري السعودي يوم الأربعاء القادم، والأخبار من المعسكر الاتحادي تؤكد غياب رودريجيز عن اللقاء.