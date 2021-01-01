الإتحاد

خطوة تفصل جاري رودريجيز عن العودة، وقرار خاص من كاريلي بشأنه

تامر أبو سيدو
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جاري رودريجيز الاتحاد الوحدة الدوري السعودي 2020-2021
EPA
مهاجم الاتحاد غائب منذ فترة طويلة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن خطوة واحدة باتت تفصل جاري رودريجيز عن العودة إلى اللعب مع ناديه الاتحاد عقب تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته طويلًا عن الفريق وأثارت الكثير من التساؤلات حولها.

مهاجم الرأس الأخضر العائد للاتحاد بعد إعارة لموسم ونصف مع فنربخشه يعيش موسمًا رائعًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لكنه غائب عن الفريق منذ أصيب في العضلة الخلفية خلال مواجهة الرائد في 21 ديسمبر الماضي.

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صاحب الـ30 عامًا كان من المفترض أن يعود في بداية يناير لكنه لم يتعاف بالشكل المطلوب ليُسافر إلى تركيا حيث خضع لعلاج هناك تحت إشراف طبيبه الخاص، ومن ثم قيل أكثر من مرة أنه جاهز للعودة وبعدها يتم استبعاده لعدم جاهزيته.

رودريجيز يُواصل العمل حاليًا وفق برنامجه البدني الخاص، ورغم أن الحديث يدور حول جاهزيته لمباراة الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين إلا أن المدرب فابيو كاريلي طلب من جهازه المساعد إجراء اختبارات بدنية وفنية للاعب يوم الأحد القادم للتأكد من مدى جاهزيته للعب قبل الزج به في مباراة الثلاثاء المقبل.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرازيلي لديه رؤية مختلفة حتى لو ثبت جاهزية اللاعب لمواجهة الفتح، وهي إبعاده عن هذا اللقاء وتجهيزه ليتم الدفع به تدريجيًا بدءًا من مباراة الرائد في الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

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