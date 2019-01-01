جاريدو عن مواجهة شباب الأهلي : مباراة صعبة أمام خصم عنيد ومدرب قدير

المدرب الإسباني أعرب عن طموحاته في الفوز بجميع البطولات مع الفريق الإماراتي

شدد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للعين الإماراتي، أن جميع لاعبي الفريق يكثفون جهودهم استعداداً لمواجهة شباب الأهلي.

جاريدو استلم مهمة تدريب العين هذا الشهر، وأبدى سعادته على البداية الجيدة لمسيرته بعد الفوز على النصر 2/1 السبت الماضي.

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العين يستعد لمباراة جديدة بعد غد الخميس أمام شباب الأهلي في دبي، بالجولة السابعة عشر من دوري الخليج العربي الاماراتي

وقال جاريدو عن المباراة:"نمضي على الطريق الصحيح، وسعيد بمردودنا منذ تولي المهمة، رغم أن الأسلوب التكتيكي مختلف والتهيئة البدنية والذهنية جديدة".

وأضاف:"منافسنا القادم فريق جيد ويقوده مدرب جدير، أعرفه شخصياً وأعتقد أنه لديه فريق منظم ويعتمد أسلوباً دفاعياً قوياً لذلك المباراة لن تكون سهلة".

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انطلقوا! 🏁 pic.twitter.com/2336tHX0kJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وتابع:"الكل يعرف أن العين نادي كبير ولا يوجد سقف لطموحاته، الرؤية واضحة والاستراتيجية ناجحة حتى الآن، وفقاً لطموحات رئيس النادي بتقديم كرة قدم حقيقية".

وأكمل:"نطمح لتحقيق نتائج قوية وحصد الألقاب المختلفة سواء محلياً أو خارجياً لإسعاد الجماهير".

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ورداً على سؤال حول مدى رضاه عن مردود الفريق خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها المهمة، قال: “الواقع يؤكد أن العين نادٍ كبير، وعندما تتعاقد الأندية الكبيرة مع مدرب جديد، لا تحتاج إلى فترة تأقلم أو انسجام، بقدر ما تطالب الفريق بالظهور المشرف وتحقيق النتائج الإيجابية لحصد الألقاب وشخصياً على معرفة جيدة بمتطلبات النادي والجماهير في المرحلة الحالية وشخصياً سعيد جداً بالمردود الذي ظهر عليه العين في المباراة الوحيدة التي خضناها بمسابقة الدوري الأسبوع الماضي”.

وتعليقاً على تراجع معدل الحضور الجماهيري، قال: “أندية كرة القدم المحترفة تعتمد على دعم ومساندة الجماهير للفريق، ونحن في أمس الحاجة لمساندة جماهير العين خلال الاستحقاقات المقبلة، كون الجمهور يمثل أهم أسباب النجاح في منظومة عمل النادي ولا أعرف سبب انخفاض معدل الحضور ولكننا في حاجة لمحبي النادي خلال جميع مبارياتنا المقبلة لذلك أطالبهم بدعم طموحات الفريق حتى نصبح أكثر قوة ونتمكن من كسب التحديات المقبلة”.

وحول الغيابات المتوقعة عن قائمة الفريق في مواجهة الخميس، قال: “المؤكد أننا سنفتقد إلى جهود إسماعيل أحمد بداعي الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة النصر، وسنقف على مدى جاهزية بقية اللاعبين خلال الحصتين التدريبيتين اللتين تسبقان مواجهة شباب الأهلي”.

يذكر أن العين يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الخليج العربي بـ35 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر.