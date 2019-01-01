رسالة من جاريدو لجمهور العين - تراجع عن إيقاف الثنائي وخطة إنهاء الموسم

العين يحل ضيفًا على الهلال السعودي بعدما فاز الأخير في الذهاب بهدف نظيف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خاطب الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني للعين الإماراتي، جمهور الزعيم في رسالة مطولة، لتوضيح أهداف الفريق فيما تبقى من الموسم، بعد سلسلة النتائج السلبية التي يحققها.

الإسباني كان قد تولى المسؤولية الفنية للبنفسجي خلفًا للكرواتي زوران ماميتش، لكن بعد عدد من النتائج السلبية، قرر استبعاد الثنائي كايو وروبيرو، لأسباب فنية، والاعتماد على اللاعبين الشباب.

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وكتب جاريدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "دوري الأبطال دائمًا ما تكون المنافسة به على أعلى مستوى واللاعبون يكونون لديهم دوافع قوية لخوض مثل هذه المباريات، لذلك حان وقت كافة أعضاء الفريق، الذين يرغبون للعمل من أجل إضافة جهد لخدمة العين.

"لا بد على اللاعبين أن يلعبوا من أجل أنفسهم ومستقبل وكذلك أسرهم والفريق والنادي، هذا وقت القتال سويًا".

الإسباني تابع: "قررت إعادة كايو وروبين، لأنهما يرغبان في للعمل من أجل مصلحة الفريق، علينا أن ننسى الماضي حتى نحقق نتائج إيجابية في ختام الموسم، لذلك نحتاج لجهود كافة اللاعبين.

"أريد أن أرى الأفضل لدى اللاعبين في كل مباراة، نعم واجهنا سوء حظ في الفترة الماضية، بسبب عديد من الغيابات للإصابات أو العقوبات، لكن حان وقت اللاعبين المهمين لكي يظهروا في كل مباراة، لأننا نلعب الآن من أجل مستقبل العين".

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وأضاف: "أرغب في العمل مع اللاعبين أصحاب الخبرات، لأن هذه النوعية من اللاعبين هم الذين يحتاجهم الفريق في مثل هذه المباريات، خاصة وأن وضعنا غير جيد، لذلك علينا أن نقاتل في الملعب كالأسود".

مدرب الزعيم اختتم موجهًا رسالة للجماهير: "ليس لدي أي شيء أقوله للجمهور، لديهم كامل الحق في انتقاد أدائنا، فقط أتمنى أن نحقق الانتصارات في ختام الموسم، لدينا مباراتين في دوري الأبطال وثلاثة لقاءات في الدوري المحلي، لتحقيق هدفنا، وجعل جمهورنا سعيد، بجانب وضع العين في مكانته الطبيعية، وحتى نكون راضيين عن أنفسنا بأننا قدمنا كل شيء في الملعب.

"غدًا مباراة صعبة للغاية أمام منافس رائع لديه لاعبين مميزين، لكننا قادرين على إظهار قدراتنا واتخاذ أولى خطوات إنهاء الموسم بنجاح".

العين تقلصت حظوظه في التأهل للدور المقبل بدوري أبطال آسيا، بعدما جمع نقطتين فقط من أربع مباريات، يتذيل بهم جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

ويحل الزعيم ضيفًا غدًا الإثنين، على الهلال السعودي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بعدما انتصر الأزرق في الذهاب بهدف وحيد، على استاد هزاع بن زايد.

يذكر أن جاريدو قاد العين في عشر مباريات، لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا، وتعادل في ثلاثة لقاءات، وخسر ستة آخرين.