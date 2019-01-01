جاريدو: مواجهة الهلال الفرصة الأخيرة بالنسبة لنا

جاريدو يتحدث عن مواجهة الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق نادي العين الإماراتي، على أن مواجهة الهلال السعودي، في غاية الأهمية للفريقين.

الهلال سيواجه العين مساء غدٍ الأثنين، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال جاريدو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: " اللقاء القادم للعين في البطولة القارية يمثل الفرصة الأخيرة بالنسبة للعين في المنافسة على حصد إحدى بطاقتي التأهل لمرحلة ما بعد المجموعات، ولا خيار أمامنا سوى الفوز مع الاحترام لطموحات الفريق المنافس".

المدرب الإسباني أشار إلى أنه افتقد خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب العين، إلى هود عناصر مهمة.

جاريدو اعتبر نفسه محظوظًا بعودة أفضل نجوم فريقه إلى القائمة الآسيوية، قبل مواجهة الإياب أمام الهلال السعودي.

⚡️ “شاموسكا يعد جماهير الهلال بإعادة الانتصارات من جديد🗨️”https://t.co/6znnl5qHqb — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 5, 2019

وتابع: "المؤكد أن مباراة الفريقين القادمة مختلفة تماماً عن مواجهة الذهاب، إذ يمر الفريقان حالياً بوضع غير جيد برغم أن الهلال بات قريباً من التأهل".

واختتم جاريدو تصريحاته قائلًا: "الأمر الذي يفرض علينا أن نظهر روح القتال ونعمل على تقديم أفضل ما لدينا من أجل حصد النقاط الثلاث وأتمنى أن يبتسم الحظ لنا في اللقاء القادم على عكس مباراتنا الماضية والتي أهدرنا فيها عدة فرص أمام مرمى الفريق المنافس".

ويسعى العين لتحقيق الفوز على الهلال، من أجل التمسك بأمل الصعود، وذلك بتحقيق الفوز على الهلال، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين.