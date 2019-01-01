جاريدو: أعمل من أجل العين ولا يهمني مدة عقدي

المدرب الإسباني يعلق على قصر مدة عقده مع العين الإماراتي الذي ينفذ مع نهاية الموسم الحالي



أكد خوان كارلوس جاريدو المدرب الجديد للعين، أنه لا يهتم كثيراً لمدة عقده مع النادي الإماراتي.

العين أعلن التعاقد مع جاريدو بشكل رسمي هذا الأسبوع، ولكن لمدة قصيرة حتى شهر يونيو القادم.

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وقال جاريدو:"بكل صراحة أنا لست هنا للتحدث عن العقد ولكن كرة القدم، وبغض النظر عن المدة فدائماً الفوز هو الهدف الأول".

وأضاف:"العقد ليس مهماً هدفي الأول هو العمل من أجل العين الإماراتي وعلاقتي جيدة بالنادي وسعيد بذلك".

وتابع:"العين اتصل بي ومنذ الوهلة الأولى اعتبرتها فرصة كبيرة جداً، لأنه يعتبر من أهم الفرق في العالم".

واستكمل:"التواجد هنا شيء إيجابي لي والطاقم المصاحب لي، نحن في حالة حماس ووافقت على الفور بسبب الجودة وثقافة الفوز".

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يذكر أن جاريدو بدأ مسيرته التدريبية مع نادي أوندا الإسباني، قبل الانتقال لفياريال ثم كلوب بروج البلجيكي.

بعدها توجه الإسباني للمنطقة العربية بتدريب الأهلي المصري، ثم الاتفاق السعودي والرجاء المغربي وصولاً بالعين الإماراتي.