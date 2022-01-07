جاريث بيل يقرر الاعتزال بنهاية هذا الموسم إلا في حالة واحدة!

قد تكون هذه هي الأشهر الأخيرة لجاريث بيل في ملاعب كرة القدم، إذ تتردد بشدة فكرة الاعتزال بنهاية هذا الموسم في آفاقه بالأيام القليلة الماضية.

بيل تعرض إلى إصابة جديدة في الظهر أعلنها مدربه في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، ويبدو أن الويلزي "سئم" من كثرة الإصابات التي تعرض لها آخر عامين.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أتلتيك" فإن بيل يفكر باعتزال كرة القدم بنهاية عقده مع ريال مدريد هذا الموسم في حالة فشل منتخب بلاده ويلز بالتأهل لكأس العالم 2022.

ويلز تضرب موعدًا صعبًا مع النمسا، وفي حالة أن تمكنت من عبور كتيبة فرانكو فودا فإنها تلتقي مع الفائز من مباراة اسكتلندا وأوكرانيا، ومن ثم يتحدد وجودها في قطر من عدمه.

جدول تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا والقنوات الناقلة

بيل يحلم بأن يقود ويلز في كأس العالم، لذلك إن نجح في مساعدة بلاده على التأهل، لن يعتزل وسيبحث عن فريق يمنحه عقدًا قصيرًا حتى المونديال، ثم يعتزل بنهاية العام الحالي.

أما عدم التأهل، سيعني أن رحلة صاحب الـ32 عامًا بعالم كرة القدم ستنتهي على الأغلب، خصوصًا وأن لديه اهتمامات أخرى حاليًا ومشاريع مختلفة.

الجدير بالذكر أن عقد جاريث بيل مع ريال مدريد ينتهي بنهاية هذا الموسم، ولا توجد أي نية لتمديده في ظل تكلفته 15 مليون يورو سنويًا مع عدم تقديم أي أداء رياضي جيد بآخر ثلاثة أعوام.