جاريث بيل يعود لقائمة ريال مدريد في مواجهة إسبانيول

سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد يعلن عن قائمة مواجهة الفريق أمام إسبانيول في مباراة الجولة الـ 21 من الدوري الاسباني وجاريث بيل يعود.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه التي ستواجه إسبانيول ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

جاء هذا عبر بيان نشره الموقع الإلكتروني للنادي الملكي، وشهدت القائمة عودة النجم الويلزي جاريث بيل بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

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وكان بيل قد تعرض للإصابة في مواجهة فريق فياريال ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني والتي كانت مؤجلة بسبب مشاركة الملكي في كأس العالم للأندية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لوكا زيدان - دييجو ألتوبي.

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خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ناتشو - مارسيلو - ريجيليون.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - ماركوس ليورنتي - براهيم دياز - إيسكو - داني سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور.