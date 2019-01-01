الانتقالات
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

جاريث بيل يعود لقائمة ريال مدريد في مواجهة إسبانيول

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد يعلن عن قائمة مواجهة الفريق أمام إسبانيول في مباراة الجولة الـ 21 من الدوري الاسباني وجاريث بيل يعود.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه التي ستواجه إسبانيول ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

جاء هذا عبر بيان نشره الموقع الإلكتروني للنادي الملكي، وشهدت القائمة عودة النجم الويلزي جاريث بيل بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

هيجواين ينضم لسانشيز وأوزيل في قائمة أعلى رواتب الدوري الإنجليزي

وكان بيل قد تعرض للإصابة في مواجهة فريق فياريال ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني والتي كانت مؤجلة بسبب مشاركة الملكي في كأس العالم للأندية.

اختيارات المحررين

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لوكا زيدان - دييجو ألتوبي.

لماذا فشل موناكو في استنساخ تجربة برشلونة بيب وريال مدريد زيدان؟

خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ناتشو - مارسيلو - ريجيليون.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - ماركوس ليورنتي - براهيم دياز - إيسكو - داني سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور.

 

الموضوع التالي:
ورقة تكشف خطط يوفنتوس للميركاتو المقبل
الموضوع التالي:
بيراميدز يعلن مصير أفشة النهائي
الموضوع التالي:
هيجواين: كدت أن أعتزل كرة القدم
الموضوع التالي:
شالكه يعيد سيناريو سانشو مع موهبة مانشستر سيتي
الموضوع التالي:
أليسون: مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظاً للتتويج بالبريميرليج
إغلاق