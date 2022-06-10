جاريث بيل يحسم مصيره ويحدد موقفه النهائي من اللعب لخيتافي

الويلزي يتحدث بوضوح عن مستقبله

لم تكن هناك أخبار أكثر إثارة للجدل طيلة الأسبوع الماضي من الأخبار التي جمعت كلًا من نادي خيتافي الإسباني ولاعب ريال مدريد الراحل رسميًا الويلزي جاريث بيل.

بدأ كل شيء حينما قال رئيس خيتافي أنخيل توريس إن بيل تم عرضه عليه من بعض ممثليه، الأمر الذي أسال كثيرًا من الحبر وتحدث عنه وكلاء اللاعب أنفسهم، وبالتحديد جوناثان بارنيت.

الأخير قال إنه لا توجد أي أمور رسمية بين الطرفين، رغم أن خيتافي بدأ في استغلال الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبر "تويتر" تغريدة تلمح إلى قرب وصول بيل إلى معقل الكولوسيوم ألفونسو بيريز.

آخر شيء تم في هذا الموضوع هي التصريحات التي أدلى بها بيل نفسه في مؤتمر صحفي داخل معسكر منتخب ويلز، والتي قال فيها حاسمًا الجدل: "لن ألعب لخيتافي.. هذا مؤكد".

وأضاف: "أيًا كان المكان الذي سأذهب إليه، فسأكون رابحًا في كل الأحوال بلعب المباريات قبل كأس العالم".

بهذا يقطع الويلزي جاريث بيل الشك باليقين تمامًا حول علاقته بخيتافي، وهو الذي انتهى عقده برفقة ريال مدريد بنهاية الموسم المنصرم بعد انتقاله إليه في 2013، 9 سنوات نجح خلالها بيل في التتويج بـ 16 لقبًا.

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