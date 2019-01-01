جاريث بيل يحدد موقفه النهائي من الرحيل عن ريال مدريد في يناير

النجم الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني يحدد موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف الملكي في يناير المقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اتخاذ النجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله في صفوف الفريق الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كادينا سير" والتي أكدت أن اللاعب لن يتواجد في صفوف ريال مدريد لما بعد الشتاء القادم.

وأكدت التقارير أن اللاعب لا يزال يملك العديد من العروض من الدوري الصيني وسيوافق على أحدهم خلال الفترة المقبلة ويتم رحيله.

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وكشفت الأنباء أن البيئة المحيطة بجاريث بيل تضغط بكافة الطرق على إدارة ريال مدريد للموافقة على رحيله في يناير القادم.

ودخل بيل في الأسابيع الأخيرة خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بالرغم من سوء العلاقة بينهما منذ أشهر بعيدة.

جدير بالذكر أن جاريث بيل كان على وشك الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي لولا ضعف المقابل المادي للعروض التي تم تقديمها لريال مدريد.