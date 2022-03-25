جاريث بيل يتهكم على منتقديه.. هل يقصد الصحف الإسبانية؟

وجه نجم منتخب ويلز ولاعب ريال مدريد، جاريث بيل، رسالة إلى منتقديه في الآونة الأخيرة، بعدما قاد بلاده لفوز هام على منتخب النمسا في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بنتيجة 2-1.



وقال بيل في تصريحات لشبكة "سكاي" عقب المباراة: "لقد قدمنا مباراة جيدة للغاية، الأجواء رائعة، وسعيد بما قدمته من أداء، وبهدفيّ في المباراة وخصوصًا الهدف من الركلة الحرة".

"عليهم أن يخجلوا من أنفسهم"

وحينما وجه له المراسل سؤالًا حول طريقة احتفاله التي كان يصرخ فيها في وجه الكاميرا بكلمات هجومية، وما إذا كانت تلك الطريقة في الاحتفال رسالة لأحد، قال بيل: "لا، لا أوجه رسالة إلى أحد، لست هنا لأضيع الوقت في هذه الأمور، ولكن عمومًا الأمر مقرف، عليهم أن يخجلوا من أنفسهم" في إشارة إلى الانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة، وخصوصًا من الصحافة الإسبانية والمقربة من ريال مدريد على وجه التحديد.

ويلز تقترب من كأس العالم

وسجل بيل هدفي منتخب ويلز المهمين للغاية، واللذين قربا منتخب بلاده من التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، الأول كان من ركلة ثابتة بالغة الدقة، والثاني من مجهود فردي رائع انتهى بصاروخية سكنت المقص الأيسر للحارس النمساوي هاينز ليندنر.



وسينتظر منتخب ويلز الفائز من مباراة أسكتلندا وأوكرانيا التي تم تأجيلها إلى يونيو المقبل، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

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