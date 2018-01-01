جاريث بيل: أنا هنا لألعب كرة قدم لا للرد على أحد

جاريث بيل يرد على منتقديه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث جاريث بيل عقب نصف نهائي كأس العالم للأندية حول الانتقادات التي يتعرض لها، حيث قال إنه يلعب كرة القدم فقط، وليس من شأنه الرد على أحد. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان بيل قد سجل ثلاثة أهداف أمام كاشيما في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وقاد ريال مدريد للتأهل إلى نهائي البطولة لملاقاة نادي العين الإماراتي.

وعقب المباراة صرح جاريث بيل حول سعادته بهذا التأهل وبهذه الأهداف التي سجلها، مؤكدًا أنه لا يبحث عن إثبات أي شيء لأي من الجماهير أو غيرهم.

وأضاف: "أنا هنا لألعب كرة القدم فقط ليس إلا، وأحاول دائمًا أن أطور من مستواي وأن أقدم أفضل ما لدي، هذه هي وظيفتي وليس من وظيفتي الرد على أحد.

وتابع: "الجميع يتعرض للانتقادات، هي جزء لا يتجزأ من كرة القدم، ما امتلكه فقط هو الظهور بأفضل مستوى من أجل تصحيح الأوضاع في هذه المرحلة من الموسم.

وبهذا وصل بيل إلى هدفه السادس في بطولة كأس العالم للأندية في مشاركاته جميعًا، حيث وصل للمركز الثاني على سلم الهدافين للبطولة خلف كريستيانو رونالدو.