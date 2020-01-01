جارسيا يطلب من الشباب الاستغناء عن جوانكا والتعاقد مع صانع ألعاب

جارسيا لا يرغب في استمرار جوانكا رفقة الفريق.

طلب الإسباني، لويس جارسيا، المدير الفني لفريق نادي الشباب السعودي، من إدارة ناديه، التعاقد مع صانع ألعاب يمتلك مستوى كبير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى جارسيا لتصحيح الأوضاع داخل نادي الشباب، بعد فترة من تذبذب النتائج مؤخرًا، وبدأت مهمته لمنافسة فريقه على الألقاب، بعد توليه المسؤولية، خلفًا للأرجنتيني خورخي ألميرون.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن جارسيا أبلغ إدارة الشباب، بضرورة التعاقد مع صانع ألعاب على مستوى عالٍ، والاستغناء عن الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الفريق.

إدارة الشباب أبلغت وكيل أعمال جوانكا بالبحث عن فريق جديد، أو سيتم تحويله إلى لاعب استثمار، حيث لم يقدم المستوى المطلوب، خلال الموسم الحالي.

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وكان الشباب يعلق آمال كبيرة على جوانكا، بعد منافسته على صدارة هدافي الدوري السعودي الموسم الماضي رفقة الاتفاق فريقه السابق.

ومن الممكن أن يعلن جوانكا والشباب الأيام المقبلة، فك الارتباط بالتراضي بين الطرفين، في حاجة عدم إحضار عرض جيد للرحيل.

ويحتل الشباب المركز الثامن في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة.