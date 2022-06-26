جارسيا يرفض وجود تاليسكا وأبو بكر معًا، والنصر يتخذ قراره

المدرب السعودي أنهى اتفاقه مع رودي جارسيا

تتضح يومًا بعد يوم ملامح النصر للموسم القادم تحت قيادة مدربه الجديد رودي جارسيا، والذي لم يُعلن التعاقد معه رسميًا بعد، لكن جميع المصادر المتابعة أجمعت على توقيعه العقد بالفعل.

المدرب الفرنسي وحسب الصحفي عناد الرشيد اشترط رحيل عدد كبير من أجانب الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وقد أكد موقع كووورة اليوم رفض جارسيا بقاء الثنائي أندرسون تاليسكا وفينسينت أبو بكر معًا في الفريق وتحرك إدارة النصر وفقًا لذلك.

النصر تخلص بالفعل من مهاجمه جوناثان رودريجيز ببيعه إلى كلوب أمريكا المكسيكي، فيما سيعود البرازيلي أنسيلمو إلى ناديه الوحدة بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وتُحاول الإدارة تسويق المدافع راميرو فونيس موري في الأرجنتين، فيما ارتبط الثنائي تاليسكا وأبو بكر بعدد من الأندية في الدوري التركي.

ما هو قرار النصر بشأن رفض جارسيا بقاء تاليسكا وأبو بكر معًا؟

موقع كووورة أوضح أن جارسيا أبلغ النادي السعودي أن وجود المهاجمين البرازيلي والكاميروني معًا في أرض الملعب يُخل بالمنظومة الدفاعية، ولذا يرغب في بقاء تاليسكا ولا يُعارض رحيل أبو بكر وجلال الدين ماشاريبوف.

وأضاف أن الإدارة النصراوية تُفضل تواجد اللاعبين في المعسكر الخارجي الإعدادي للموسم الجديد للحُكم عليهما جيدًا ومن ثم اتخاذ القرار النهائي، خاصة في ظل وجود عدة عروض لهما.

ماشاريبوف يمتلك عرضين من الدوري الإماراتي ولا يُمانع الرحيل أو البقاء في الرياض، فيما ارتبط أبو بكر مؤخرًا بالعودة إلى ناديه بشكتاش بجانب عدد آخر من الأندية الأوروبية.

المؤكد أن تاليسكا سيكون موجودًا مع النصر في الموسم القادم فيما سيرحل بقية الأجانب بناءً على طلب جارسيا، سواء بالانتقال النهائي أو بالإعارة لأحد الأندية المهتمة.

من هو رودي جارسيا المرشح لتدريب النصر؟

جارسيا أحد الأسماء المهمة في الدوريات الأوروبية، إذ سبق أن عمل مع أندية روما ومارسيليا وأخيرًا ليون الذي رحل عنه العام الماضي.

التجربة الأفضل للمدرب صاحب الـ57 عامًا كانت مع ليل، والتي امتدت من 2008 حتى 2013، وشهدت تتويجه بلقب الدوري الفرنسي وقادته فيما بعد للانتقال إلى إيطاليا حيث تولى تدريب فريق العاصمة 3 مواسم.

جارسيا صاحب الشخصية الصارمة خاض موسمًا مذهلًا مع ليون في 2020-2021 على صعيد دوري أبطال أوروبا، إذ قاد الفريق لنصف النهائي بعد تخطيه يوفنتوس ومانشستر سيتي في المراحل الإقصائية، لكنه فشل في تجاوز عقبة بايرن ميونيخ الذي تُوج بطلًا فيما بعد، وقد رحل عن ليل بنهاية الموسم بعد حلوله رابعًا في الدوري الفرنسي.

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