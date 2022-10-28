جارسيا يتفاوض لإقامة ودية بين النصر وبطل الدوري الإنجليزي السابق

هل يواجه النصر الفريق الإنجليزي في معسكر ديسمبر؟

أكدت تقارير صحفية، على أن الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، يسعى لإقامة مباراة ودية لفريقه أمام بطل الدوري الإنجليزي الممتاز السابق.

ويبحث النصر عن خوض مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في ظل توقف دوري روشن للمحترفين، بسبب استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

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وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن جارسيا تواصل مع الأيرلندي برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، لبحث إقامة مباراة ودية بين الطرفين.

وحقق ليستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، وذلك في موسم تاريخي كان حديث العالم وقتها.

ويريد جارسيا استغلال معسكر النصر في الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إقامة معسكر ليستر سيتي، بإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين.

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