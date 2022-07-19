جارسيا يتخلى عن 25 لاعبًا والنصر يُقرر مصيرهم

رودي جارسيا بدأ مهمته بخطوة صادمة للعديد من اللاعبين

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرار رودي جارسيا المدير الفني للنصر التخلي عن 25 لاعبًا من الفريق ليس بحاجة لهم في الموسم القادم.

المدرب الفرنسي بدأ مهمته مع الفريق السعودي قبل أسبوعين تقريبًا، وقد تعاقد النادي مع حارس المرمى دافيد أوسبينا والظهير الأيسر جيسلان كونان وهو قريب من ضم عبد الرحمن غريب نجم الأهلي بالإعارة ويستهدف مهاجمًا جديدًا ويتواجد إيدينسون كافاني على رأس المرشحين.

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النصر سيُقيم معسكره الإعدادي الخارجي للموسم الجديد في مدينة مريبا الإسبانية، وقد أبلغ جارسيا الإدارة باستبعاد 25 لاعبًا منه لن يكونوا معه في الموسم الجديد.

إدارة النادي تحركت تجاه هذا القرار وقررت خضوع اللاعبين لتدريبات في الرياض تحت قيادة جهاز فني سيُوفر لهم حتى يتم تسوية أوضاعهم، سواء بالبيع أو الإعارة أو التوصل معهم لاتفاق على فسخ العقد بالترضية.

ومن المقرر أن تُبلغ الإدارة النصراوية أولئك اللاعبين الذين استبعدوا من المعسكر الخارجي اليوم الثلاثاء بالقرار، ليبدأ كل منهم في تقييم وضعه وخياراته واتخاذ القرار المناسب حول مستقبله.

يُشار إلى أن جُل تلك المجموعة من اللاعبين تنتمي للشباب أو المعارين، لكن الحديث يدور عن رفض جارسيا تواجد بيتي مارتينيز وفينسنت أبو بكر في النصر الموسم القادم.

الثنائي سيسافر إلى إسبانيا لكن مستقبلهم في النصر غير مضمون أبدًا، حيث تعمل الإدارة حاليًا على تسويقهم، ويمتلك صانع الألعاب الأرجنتيني عرضًا جديًا من الوصل الإماراتي فيما تُحاول عدة أندية تركية إعادة المهاجم الكاميروني للدوري التركي.