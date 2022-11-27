جارسيا لعسيري: ابحث عن نادٍ جديد

لاعب الأهلي السابق خرج من حسابات مدرب النصر

يبدو أن الأيام القادمة لن تكون الأفضل في مسيرة عبد الفتاح عسيري جناح النصر، إذ كشفت عدة مصادر عن خروجه من حسابات المدير الفني رودي جارسيا.

الجناح السعودي انضم للفريق العاصمي في يونيو 2020 لكنه لم يلعب كثيرًا بسبب الإصابات المتعددة التي لاحقته، وقد اتهمه جارسيا مؤخرًا بعدم الالتزام ببرنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته الأخيرة مما أطال فترة غيابه.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن المدرب الفرنسي استبعد عسيري من قائمة اللاعبين المغادرة إلى المعسكر التدريبي في أبو ظبي، لاستيائه من التزام اللاعب ببرنامجه العلاجي والتأهيلي.

الصحفي طارق سعد كشف المزيد من التفاصيل عبر تويتر، بالإشارة إلى أن جارسيا أبلغ اللاعب بالفعل أنه خارج حساباته وطلب منه البحث عن نادٍ آخر لينضم له في انتقالات يناير المقبل.

جارسيا أخبر عبدالفتاح

- قد تكون لاعب ممتاز لكن مع مدرب غيري

- كسول في العودة للتدريبات بعد الإصابة

- تصرفاتك تؤثر على وحدة وتماسك الفريق

- أنت لست ضمن خططي في الفترة القادمة والأفضل أن تبحث عن عروض في الفترة الشتوية — طارق سعد (@Tareq0Saad) November 27, 2022

جارسيا، وحسب سعد، قال لعسيري أنه لاعب كسول وغير ملتزم وسلوكه يؤثر في وحدة وتكاتف الفريق ولذا أصبح خارج حساباته تمامًا.

بعض المصادر تحدثت عن إمكانية عودة اللاعب إلى ناديه الأهلي، والذي كان قد رفض تجديد عقده معه عام 2020 مفضلًا الانتقال للنصر وتوقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم معه.