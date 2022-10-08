"جارسيا سبب هبوط مستوى أبو بكر .. والأجانب لم يظهروا مع النصر"

لماذا بكى أيمن يحيى بعد هدفه أمام أبها؟

يرى أحمد العقيل نائب رئيس نادي الشباب السابق، أن سبب هبوط الكاميروني فينسنت أبو بكر مع فريقه النصر، يأتي بسبب طريقة لعب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للعالمي.

أجانب النصر لم يظهروا بسبب المحليين

قال عقيل خلال تصريحات لبرنامج "كورة" عبر قناة روتانا خليجية: "النصر يلعب بـ6 أجانب فقط، وجودة اللاعب السعودي في الفريق لا تجعل اللاعب الأجنبي يظهر بشكل كبير".

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وتابع: "هبوط مستوى الكاميروني فينسنت أبو بكر، قد يكون بسبب طريقة لعب رودي جارسيا، التي قد لا تتناسب مع المهاجم الإفريقي".

واختتم عقيل تصريحاته قائلًا: "بكاء أيمن يحيى بعدما سجل هدف قد يكون بسبب تعرضه لبعض الضغوط، بسبب أمور شخصية".

أيمن يحيى يعود بعد غياب

وشهدت مباراة النصر أمام أبها عودة أيمن يحيى للمشاركة، بعد غياب منذ بداية الموسم ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

يحيى لعب مباراة الجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين أمام الوحدة لمدة 61 دقيقة، ثم غاب عن المشاركة ليعود للظهور أمام أبها.

وسجل أيمن يحيى الهدف الثالث لفريقه النصر أمام أبها، وذلك بعدما حل بديلًا لمدة 21 دقيقة في تلك المواجهة بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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