"حظه أنني لم أكن في الملعب"... إبراهيموفيتش يهاجم باريديس وينتقد عدم ضرب لاعبي إسبانيا له

شن زلاتان إبراهيموفيتش هجوماً لاذعاً على الأرجنتيني لياندرو باريديس بسبب سلوكه العدواني في نهائي كأس العالم 2026 ضد إسبانيا، قبل أن يفاجئ الجميع بإعلانه اعتزاله العمل كمحلل تلفزيوني بعد شهر ونصف فقط.

وانتقد السويدي باريديس بشدة بسبب عدوانيته تجاه إريك جارسيا وجافي؛ ثنائي المنتخب الإسباني.

وقال إبراهيموفيتش لشبكة «فوكس سبورتس»: «يمكن لباريديس أن يكون سعيدًا لعدم وجود لاعب مثلي على أرض الملعب. لو كنتُ هناك، لضربته برأسِي وطُردتُ من الملعب. هذا سلوك غير مهني من جانبه».

ولم يقتصر انتقاده على اللاعب الأرجنتيني، فقد وجه المهاجم السابق لفرق برشلونة ويوفنتوس وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد انتقاداته أيضًا للاعبين الإسبان لفشلهم في حماية زملائهم في ملعب ميتلايف. وقال: «لا أعرف ماذا يفعل اللاعبون الإسبان؟! إنهم يكتفون بمشاهدة لاعب آخر يضرب زميلهم».

ثم جاءت المفاجأة، حيث استغل إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 44 عامًا، الفرصة ليعلن انسحابه من العمل كمحلل تلفزيوني، موجهًا كلمة وداع إلى زملائه في الاستوديو: «لقد تحدثت كثيرًا خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، لكن هذه ستكون كلماتي الأخيرة. أليكسي (لالاس)، تييري (هنري)، ريبيكا (لو)، شكرًا لكم».

وتابع السويدي، الذي تألق في دوره الجديد خلال كأس العالم: «كان من دواعي سروري مشاركة هذا الاستوديو معكم. كما أشكر شبكة فوكس، والولايات المتحدة، وجميع من شاهدوا البرنامج. آمل أن تكونوا قد استمتعتم به بقدر ما استمتعتُ به أنا. هذه هي زيارتي الأخيرة إلى الاستوديو. بالنسبة لي، كانت هذه المرة الأولى والأخيرة».

وبذلك، أغلق إبراهيموفيتش الستار على فترة قصيرة لكنها مثيرة للجدل في عالم التلفزيون، وودّع المشاهدين بنفس الصراحة والجرأة اللتين ميزتا مسيرته الكروية.