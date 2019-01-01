جارسيا يصل الرياض استعدادًا لتدريب الشباب السعودي

جارسيا سيتولى المسؤولية خلفًا لألميرون.

وصل الإسباني لويس جارسيا إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لتوقيع عقود تدريبه لفريق نادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

إدارة الشباب أعلنت التعاقد مع لويس جارسيا، ليأتي خلفًا للمدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، الذي تمت إقالته مؤخرًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا لوصول جارسيا إلى الرياض، قبل توقيعه على عقود تدريب الليث الأبيض.

الشباب كان أعلن عن اتفاقه مع لويس جارسيا، على تدريب الليث الأبيض حتى نهاية الموسم، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم آخر.

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المباراة الأولى لويس جارسيا ستكون أمام الأهلي بالجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بعد مرور 11 جولة في الدوري، من 4 انتصارات و 3 تعادلات و4 خسائر.

ورحل ألميرون عن تدريب الشباب، بعد خروج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الشعلة، من دور الـ32.

ويستعد الشباب لمواجهة أبها مساء يوم الخميس المقبل، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.