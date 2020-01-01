جارسيا: السعودية نجحت في التصدي لـ"كورونا" وأشعر بالقلق على إسبانيا

مدرب الشباب يتحدث عن الإجراءات الوقائية في المملكة العربية السعودية.

تحدث الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، عن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة بالمملكة العربية السعودية، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت عن إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، بسبب انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة الرياضيين في مختلف الألعاب.

جارسيا قال خلال تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "الوضع هنا في السعودية مثاليًا، ويتعامل السعوديون مع الأزمة بقوة وحزم، وتم إغلاق المدارس، وإرسال الناس إلى منازلهم".

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المدرب الإسباني تابع: "السعودية نفذت حظرًا جويًا على رحلات الطيران، وعمل عزل صحي سريع على كل من احتك بالحالات المصابة، والعائدين من الدول التي تشهد إصابات".

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لويس جارسيا واصل: "إجراءات الحكومة السعودية، ساهمت بشكل كبير في تقليل الحالات حتى الآن، بالإضافة لإغلاق مراكز التسوق الكبيرة، وإلزام الناس بالبقاء في بيوتهم، حتى لا يتفاقم عدد المصابين داخل البلاد".

مدرب الشباب اختتم حديثه معبرًا عن قلقه من الوضع في إسبانيا، حيث قال: "من الصعوبة التحكم في تفشي الفيروس حتى اللحظة، ولكنني أحتاج إلى الاطمئنان على عائلتي وأصدقائي هناك".