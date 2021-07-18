"جارديم يمنع البليهي وجوميس وفييتو من التدريبات، ويُحدد شرط عودتهم"
شهدت تدريبات الهلال في معسكر النمسا اليوم حادثة مثيرة للجدل، إذ حدثت مناوشة بين علي البليهي ولوسيانو فييتو وقد تدخل بافيتمبي جوميس للفض بينهما لكن تعامله مع المدافع السعودي أثار الجدل.
الإعلامي عبد العزيز المريسل لم يُفوت الحادثة ونشر عدة تغريدات حملت الأولى والثانية منهما رسالة واضحة إلى فهد بن نافل رئيس الهلال.
الرسالة الأولى تضمنت نصيحة بعدم بث كل ما يحدث في معسكر الهلال عبر حساب النادي على تويتر، إذ كتب "الأستاذ فهد بن نافل بث كل ما يحدث في معسكر الهلال في النمسا خطأ كبير، أتمنى أن يتم معالجة هذا الأمر مستقبلًا، فما حدث اليوم بين البليهي وفييتو وقوميز مفترض لا يظهر علنًا. تحياتي".
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فيما الرسالة الثانية تضمنت حديثًا عن وضع جوميس النفسي والذهني، إذ أشار المريسل إلى أن اللاعب يعيش وضعًا صعبًا أثبته تدخله الغريب لفض الاشتباك بين زميليه.
إذ كتب "أبو الجوهرة .. وصول قوميز لهذه المرحلة يعني أن هناك مشكلة، وأنت تعرفها جيدًا، فالمقطع الذي شاهدناه من خلال بث المركز الاعلامي على الهواء مباشرة يؤكد أن قوميز لم يتدخل لفض التشابك لأن من يتدخل لهذا الغرض سيقف بين الاثنين وليس بمثل هذه الطريقة الاستفزازية التي شاهدناها".
وشن المريسل هجومًا في تغريدتين لاحقتين على الإعلام الهلالي، وقد وصفه بـ "إعلام التضليل أزرق"، بقوله "الإعلام الرياضي بشكل عام والإعلام الهلالي يشكل خاص والذين تحدثوا عن مشاكل لم يشاهدوها بل كتبت فقط، ماذا سيقولون عن ما حدث بين قوميز والبليهي وقبل ذلك بين فييتو والبليهي !؟ أنا أعلم أن إعلام التضليل أزرق لكن سنرى موقف البقية".
واختتم الإعلامي النصراوي المثير للجدل تغريداته بالكشف عن معلومات خاصة لديه حول موقف المدرب ليوناردو جارديم مما حدث اليوم من اللاعبين الثلاثة، إذ أكد غضب المدرب البرتغالي مما حدث ومنعه اللاعبين الثلاثة المشاركة في التدريبات إلا بعد اعتذارهم لزملائهم.
وأضاف "خاص .. إدارة الهلال تطلب من المركز الإعلامي تقنين الرسالة اليومية وتقليل البث المباشر بعد الأحداث التي حصلت اليوم في المناورة بين فييتو والبليهي وقوميز، وتُطبق اللائحة عى الثلاثي بالخصم، وجارديم يرفض دخولهم التدريبات ما لم يعتذروا لزملائهم".