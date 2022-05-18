جارديم: الهلال كان أقوى معي ولست مسؤولًا عن ضم بيريرا ولهذا استبعدت كاريلو

كشف البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني السابق للهلال السعودي، الكثير عن الكواليس التي كانت تدور خلال فترة قيادته للزعيم، مؤكدًا أن علاقته كانت طيبة بالجميع في النادي من لاعبين وإدارة.

البرتغالي أوضح كذلك سبب المشكلة التي نشبت بينه وبين اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، وما كان يدفعه لاستبعاد البيروفي أندريه كاريلو من المباريات.

حديث جارديم جاء خلال استضافته في برنامج "في المرمى"، نستعرض تفاصيله في السطور التالية..

جارديم داخل الملعب ليس كخارجه .. لماذا لا تبتسم أثناء المباريات؟

أثناء المباريات أكون في كامل تركيزي، وهذا ما يريده المشجع، لكن مع يعملون معي من لاعبين والطاقم الفني، يعلمون أنني شخص لطيف وأحب التنكيت وأنا منفتح جدًا.

لكننا لا نلاحظ ذلك على مقاعد البدلاء!

عندما أتابع المباراة أكون بحالة تركيز تامة، هذا يشبه حالة اللاعب الذي لا يبتسم داخل الملعب، لكنه يركز.

هل هذا يؤثر على علاقتك باللاعبين؟

لا أعتقد ذلك، طيلة مشواري الرياضي كنت دائمًا احتفظ بعلاقات ممتازة مع اللاعبين، لدي الآن لاعبين مثل نيمار وموتين، يتواصلون معي كثيرًا، حتى عندما التحقت بالهلال، علاقتي باللاعبين كانت جيدة، وهذا مهم جدًا.

هل توقعت قرار إقالتك من الهلال؟ وكيف تم تبليغك بالقرار؟

جئت للهلال للفوز وكذلك لضم ثلاثة أو أربعة لاعبين للفريق وكذلك الفوز بالبطولة الآسيوية، الجميع كان يركز على دوري الأبطال، حتى الجمهور حدثني كثيرًا عنها، وأعتقد هذا تطلب تركيزًا كبيرًا، لعبنا أيضًا كأس السوبر وحققنا اللقب.

في ديسمبر، تحدثت مع الإدارة لضم دماء جديدة للفريق، وبالفعل حدث، رغبنا في ضم سعود عبد الحميد، وكذلك ميشيل ديلجادو لاستبدال سالم الدوسري، الذي لعب الكثير من المباريات مع الهلال والمنتخب.

al hilal twitter

كل لاعب جاء في عهدك .. أنت من اخترتهم بالاسم أم الإدارة؟

بالنسبة لإيجالو، أنا من طلبت التعاقد معه، لأنه كان مميزًا في الشباب، هو من الحلول المفضلة، بافيتمبي جوميس لاعب جيد، لكنني كنت أريد لاعب يتحرك أكثر بالميدان.

بالنسبة لسعود عبد الحميد، فقد شاهدته لأول مرة في الألعاب الأولمبية مع المنتخب السعودي، تحدثت بعدها مع فهد المفرج؛ مدير الفريق.

ماذا عن ماتيوس بيريرا؟

بيريرا لاعب تابعه النادي، بالطبع عندما جئت للهلال، حاولت ضم لوكاس مورا؛ لاعب توتنهام الإنجليزي، لكنني كنت أرغب في ضم اللاعبين الذين كان يتابعهم النادي.

ماذا حدث بينك وبين بيريرا وتسبب في إبعاده عن الفريق؟

لم يحدث شيء خاص، هذه طريقة عملنا، هو كان لديه سلوك لم يرق لنا، تشاورت مع الإدارة وقررنا سويًا أن نستبعده، ثم عاد بعدها ولعب، الهلال نادٍ كبير جدًا ولديه أوضاع يجب أن تحترم من قبل الجميع.

الجمهور يقول عنك أنك تغير مراكز اللاعبين كجحفلي وليس لديك منهجية واضحة وغاب الوجه الهجومي للهلال معك .. ما تعليقك؟

تعليقي هو أن جحفلي لعب مرتين كلاعب وسط، ويبدو أن هذا حل من الحلول، لأن مصعب اكتسب مركزه تدريجيًا بالفريق، وأعتقد أن الهلال كان لديه دوري الأبطال ولعبنا أربع مباريات، كنا نفوز 3-0 و4-0، وبالنسبة للأندية الصغيرة في الدوري، لم نكن نحقق نتائج كبيرة، لكن أظن أن تركيز الجميع كان على دوري الأبطال، هذه البطولة أساسية ودائمًا في النادي يتحدثون معي عنها.

هل منطقي أن تغير مركز لاعب بعد أن تجاوز الـ30 عامًا كما فعلت مع جحفلي؟

أعددت 11 حلًا للدفاع في الوسط، في بداية الموسم كان لدينا ستة لاعبين مهمين خارج الميدان، واللاعبون السعوديون الجيدون لم يكونوا مستعدين للعب، لأنهم كانوا مع المنتخب، كان علينا إيجاد الحلول، وجحفلي كان حلًا، لأن مصعب كان لاعبًا شابًا جدًا، وعندما تقدم مصعب في المستوى، عاد جحفلي لمركزه الطبيعي.

وماذا عن المشكلة التي كانت لدى كاريلو كي تستبعده؟

كاريلو لاعب ممتاز، كنت أعرفه مع سبورتنج لشبونة، لكن كان عليه أن يلعب ست مرات في أمريكا الجنوبية، وعند عودته لنا كان يعاني من فرق التوقيت، ثم عانى من إصابة ولم يتدرب لأكثر من شهر، وكانت بداية الموسم بالنسبة لي صعبة جدًا. في يناير، توقفت تدريبات المنتخب، وتدرب كاريلو أكثر معنا، وهذه مسألة مهمة بالنسبة للفريق.

هل كان هناك ازدواجية في المكان بين كاريلو وماريجا؟ هل كلاهما في المركز نفسه؟

ماريجا لاعب جيد ويمكن أن يلعب كجناح أيمن أو في الهجوم، أما كاريلو يمكن أن يلعب في الوسط الهجومي وكظهير أيمن، لكن كما قلت فإن ماريجا على العكس من كاريلو، فهو كان يتدرب كثيرًا ولم يلتحق بمنتخب بلاده، وهذا عزز موقفه من المشاركة.

ما هي أبرز المشكلات التي واجهتهما في الهلال؟

أولًا قدرة العمل ببساطة، لدينا الكثير من اللاعبين الدوليين، ولدينا ستة لاعبين في المنتخب السعودي، بخلاف كاريلو وكويلار، لم يكن لدينا الوقت الكافي لتدريب هؤلاء اللاعبين، كانوا يخوضون المباريات دون تدريبات كافية. كان علينا التركيز على ما نريد، استخدمنا الكثير من اللاعبين من الفريق الثاني. الكل كان يركز على دوري الأبطال وتم تناسي الدوري، لم يتم التركيز عليه إلا بعد شهر ديسمبر.

al hilal twitter

هل شاهدت أي مباراة للهلال بعد إقالتك؟

بصراحة تابعت مباراة ونصف للهلال فقط، وأدرك أن الفريق كسب الكثير من المباريات تباعًا، وهذا أمر يسعدني، لأن الفريق استعد جيدًا، وأعتقد أن الهلال يمكن أن يحقق كافة الألقاب وكذلك الدوري وكأس الملك.

من خلال ما تابعت، ما هو الفارق بين هلال دياز وهلال جارديم؟

بالنسبة للدوري المحلي، أعتقد أن الفريق ظل قويًا من حيث الأداء، بالنسبة لدوري الأبطال أعتقد أن حقبة جارديم كانت أقوى، فقد فزنا بكل المباريات، وظل الهلال فريقًا قويًا.

من الناحية الفنية، ما الفارق؟

بكل صدق، أنا شاهدت مباراة ونصف فقط، لذلك يصعب عليّ التقييم فنيًا.

هل كنت تتقبل النقاش مع إدارة النادي في الأمور الفنية؟ يقولون أنك لم تكن تتقبل الملاحظات!

هذه كرة القدم، نسمع عن الكثير من العلاقات السيئة بين الإدارة والمدرب، علاقتي بفهد المفرج كانت جيدة ومحترمة بنسبة 100%، كان هو يطلب مني التواصل مع المدرب الجديد، وعندما يحتاج أي شيء كان يتصل بي هاتفيًا، لم تكن هناك أي مشكلة في ذلك، علاقتنا كانت جيدة ومنفتحة، لكن الإعلام يقول أشياء ليست صحيحة، حتى حول شخصي وطريقة عملي، الناس يعرفونني ويعرفون من أنا، أنا أركز كثيرًا في عملي ولدي علاقة جيدة مع اللاعبين.

ما هو تقييمك لتجربتك مع الهلال؟

صراحةً أعطي لنفسي علامة 8 من 10، لأننا حققنا هدفين، كرة القدم تعتمد على النتائج، حققنا دوري الأبطال وكأس السوبر، وحققنا فوزًا كبيرًا ضد تشيلسي الإنجليزي في المونديال، وأمام الأهلي المصري طرد لاعبين صعب مهمتنا، لكنني راضٍ جدًا عن هذه التجربة.

وما هو تقييمك للدوري السعودي بشكل عام؟

الدوري السعودي هو أقوى دوري في منطقة الخليج، لو نظرنا للدوريات الآسيوية فهناك أربعة أندية من السعودية تأهلت، ويمكن استقطاب لاعبين من أوروبا من المستوى الثاني.

اقرأ أيضًا..

تحليل | نهائي مضمون للهلال؟ .. إليكم الفيحاء صاحب الـ4 نقاط قوة

لم يحقق شيئًا؟ .. النصر الأسد الذي يُبطل منافسوه مفعول انتصاراته

وكيل فهد المولد: متفائلون ولدينا أدلة تثبت سلامة موقف اللاعب من المنشطات