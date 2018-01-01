جاتوزو يكشف سر لكمته القوية لإنزاجي

ويؤكد: استحواذنا كان عقيماً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جينارو جاتوزو مدرب ميلان عدم رضاه عن أداء فريقه أمام بولونيا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإيطالي.

وقال جاتوزو لسكاي سبورت إيطاليا عقب المباراة:"كان لدينا استحواذاً عقيماً، إذا نظرنا للوراء إنتر فاز بمقاربة شبيهة، بينما خسر روما". اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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وأضاف:"لقد قمنا بكل شيء بشكل صحيح باستثناء الكرة الأخيرة والإنهاء. فيما يتعلق بالجودة كان هذا أداء متوسطاً".

وأوضح:"نحن قمنا بدغدغة دفاعهم عوضاً عن طعنه، أمام فريق يلعب بـ10 لاعبين وراء الكرة ولا يملك نية حقيقية للهجوم، يجب أن تكون قاطعاً".

وعن لقائه بزميله السابق ومدرب بولونيا الحالي فيليبو إنزاجي وتحيته التقليدية له بلكمه في الظهر قال:"كلما زادت قوة لكمتي لأحد كلما كنت أحبه أكثر، إذا لم أضربك بتلك القوة أنا لا أقدرك بهذا القدر".

وتابع:"أنا أحب عملي، إنه يجعلني أشعر بأني على قيد الحياة، وربما يجعلني أزداد عمراً بشكل أسرع".

ويحتل ميلان المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال بـ27 نقطة، بفارق نقطتين عن لاتسيو الخامس و5 نقاط عن إنتر الثالث، و19 نقطة عن يوفنتوس المتصدر.