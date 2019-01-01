جاتوزو يكشف الحقيقة وراء استبعاد هيجواين وقلق من مواجهة جنوى

ميلان وبداية الدور الثاني فهل من جديد لرينو؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو، عن مواجهة جنوى، المقرر إقامتها غدًا المرتقبة لميلان.

ويخوض ميلان أولى مواجهات الدور الثاني من الدوري الإيطالي، أمام جيوى في المراتسي، وعينه على تحقيق الفوز للاقتراب من المركز الرابع.

جاتوزو بدأ حديثه عن مباراة السوبر الإيطالي، والتي انتهت بالخسارة بهدف نظيف من يوفنتوس، والتتويج باللقب الثامن للسيدة العجوز: "أعتقد أن الفريق قدم أداء جيد، لقد فعلنا أفضل ما لدينا في المباراة، والآن أريد أن أرى نفس الروح أمام جنوى".

وخرج هجواين من قائمة الروسونيري، والتي تنهي الجدل حول رحيله لصفوف تشيلسي الإنجليزي، ليعلق جاتوزو على رحيل الأرجنتيني: "أريد أن أكون صادقًا مع الجميع، لقد خضنا حصة تدريبية ضعيفة بسبب الشائعات، لقد تحدثت عقب التدريبات ولا أعتقد أنه جاهز لتلك المباراة".

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وأردف عن موقف هيجواين: "لقد تقبلت قراره، بالتأكيد كان بإمكانه تقديم أكثر من ذلك، وربما ساعدنا نحن على أن يكون لائقًا بشكل أفضل".

🎙️ Coach Gattuso on @G_Higuain: "I accept his decision. Surely he could have done more and maybe we could have helped him fit in better".#GenoaMilan — AC Milan (@acmilan) January 20, 2019

وكانت بعض التقارير قد ربطت رحيل التركي هاكان تشالهان أوجلو عن ميلان ليكمل رينو حديثه: "لقد كان مُرهقًا في الدقائق الـ25 من السوبر، لديه جودة كبيرة ويتطور بشكل كبير في الهجوم".

وتابع رينو عن مخاوفه: "أنا قلق من كيفية نقل الهدوء للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في أرضية الملعب، غدًا سنلعب بدون 4 لاعبين وأنا قلق بعض الشيء، علينا أن نركز ونلعب بقوة، لدينا جودة كبير لكننا نصبح خجولين بعد الخطأ الأول، علينا أن نظل في اللقاء مثلما حدث أمام يوفنتوس وسامبدوريا".

قاتلتم حتى اللحظات الأخيرة.. لم تكن النتيجة التي نتمناها، لكننا جميعًا فخورون بكم! 🙏



حيّوا النشامى ❤️👏#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/Vo0RaKaf8t — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

وعن سوزو العائد للمشاركة بعد نهاية الإيقاف والوافد الجديد باكيتا: "لديه بعض الألم، لكنه متاح للمباراة وسنحدد موقفه غدًا، أما عن باكيتا فأنا أتوقع الهدايا من زوجتي في عيد ميلادي، لقد وقعنا مع لاعب كبير ونرى ما يحدث في أرضية الملعب، أنا المدرب والبقية لليوناردو ومالديني".

وكان روما قد خطف المركز الرابع، عقب فوزه الصعب على حساب تورينو، بينما يحل لاتسيو ضيفًا على نابولي الليلة.