جاتوزو يعتدي على صحفي بعد عودته من جدة

أجواء متوترة في ميلان بعد السوبر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قام جينارو جاتوزو، مدرب ميلان، بالاعتداء على صحفي خارج مطار مالبيناس في ميلانو بعد وصول بعثة الفريق من جدة في أعقاب كأس السوبر الإيطالي.

وخسر ميلان بهدف نظيف أمام يوفنتوس مساء الأربعاء، ولكن شاب اللقاء جدلاً تحكيمياً بسبب اعتراض لاعبي الروسونيري ومدربهم على عدم احتساب ركلة جزاء بالدقائق الأخيرة.

وأظهرت عدسة الكاميرات جاتوزو وهو يطيح بالهاتف المحمول لأحد المراسلين المتواجدين بمحيط المطار لحظة مغادرته. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وبدا المدير الفني للروسونيري غاضباً ورفض الرد على أسألة المراسلين الذين انتظروا وصوله هو وباقي الفريق للتعليق على نتيجة المباراة وصفقة رحيل جونزالو هيجواين إلى تشيلسي.

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هيجواين يرد على شائعات انضمامه لتشيلسي

وهبي يقف .. ينظر .. يتقدم .. يسدد .. يحتفل 💚 pic.twitter.com/FxCQR5PBAk — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

ورفض جاتوزو بعد المباراة الكشف عن الموقف النهائي لهيجواين في ميلان وأكد أنه لا يعلم صراحة إذا ما كان سيستمر أم سيرحل عن الفريق في الأيام المقبلة.

ويلعب ميلان أمام جنوى مطلع الأسبوع المقبل في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.