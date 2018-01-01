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جاتوزو يطلب اجتماعًا عاجلًا مع مالديني وليوناردو لمناقشة الأزمة

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اجتماع عاجل في ميلان بعد تعادل فروسينوني

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

طالب جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي باجتماع عاجل مع أعضاء الإدارة باولو مالديني و ليوناردو مساء اليوم الأربعاء لمناقشة تداعيات الأزمة التي يمر بها الفريق.

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وسقط ميلان في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام فروزينوني ظهر الأربعاء على ملعبه سان سيرو، ليكمل سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

وكان ميلان قد خسر الأسبوع الماضي أمام فيورنتينا بهدف مقابل لا شيء، وتعادل قبلها مع كالياري بدون أهداف، لتستمر أزمة نزيف النقاط مع العقم الهجومي في ملاحقة الروسونيري.

وعلى ذلك، طلب المدرب جينارو جاتوزو إدارة النادي بعقد اجتماع عاجل اليوم الأربعاء من أجل مناقشة تداعيات الأزمة، ووضع الخطوط العريضة بخصوص المرحلة المقبلة.

وكانت إدارة ميلان قد أمهلت جاتوزو ثلاثة مباريات من أجل تصحيح الأوضاع، فخسر أولاها أمام فيورنتينا ثم تعادل في ثانيها أمام فروسينوني لتتعقد الأوضاع أكثر.

يذكر أن ميلان أصبح يحتل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، ليبتعد أكثر عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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