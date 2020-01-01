جاتوزو يطالب نجوم نابولي باحترام الفريق ويفتح باب الرحيل أمامهم

جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي يؤكد أن قرار رحيل أو بقاء أي لاعب لا يعود له.

أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي عن سعادته بفوز فريقه اليوم أمام نظيره كالياري في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاتوزو وطالب خلالها اللاعبين باحترام النادي، كما أكد عبرها على أنه لا صلة له بقرار رحيل أو بقاء أي لاعب.

وقال جاتوزو: "نحن في حاجة لسلسلة من الانتصارات حتى نقول أننا عدنا على الطريق الصحيح، وذلك سيتحقق بالعمل الشاق واستغلال إمكانيات وقدرات الفريق".

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وأضاف: "الجميع في الفريق محترف بما فيه الكفاية ولا يهم إذا كانت عقودهم تم تجديدها أم لا، أنا أحترمهم جميعًا وقد أتسلق جبلًا من أجلهم، لكن عليهم أن يعملوا من أجلي أيضًا، أريدهم أن يحترموا النادي ومهنتهم من أجل زملائهم".

وأردف: "لو جاء لي أحدهم وقال أن عقله ليس في الحالة المناسبة سأصافحه وأقول له لا بأس، آلان لديه عروضًا هامة لكن ذلك الأمر خاص بالنادي وليس بي، ولا أعاني من أي مشاكل معه لقد صافحته وسأعمل على إعادته لأفضل حالاته".

وأنهى تصريحاته: "لا يمكننا أن نستمر في التفكير في الماضي، الذي قام به نابولي والذي قمت به أنا هنا سيبقى في التاريخ".

جدير بالذكر أن نابولي كان قد حقق الفوز الثالث في آخر أربعة مواجهات بالدوري الإيطالي ووصل للنقطة رقم 33 في المركز الثامن.