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الدوري الأوروبي

جاتوزو يشكك في مشاركة سوزو أمام أولمبياكوس

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Getty Images
ميلان مازال يعاني من الإصابات

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني جينارو جاتوزو، عدم تأكده من جاهزية الإسباني سوزو، قبل مواجهة أولمبياكوس اليوناني الحاسمة في الدوري الأوروبي.

ويلتقي ميلان مع مستضيفه اليوناني، ويريد الفريق الإيطالي الفوز أو التعادل من أجل التأهل لدور الـ32 من الدوري الأوروبي رفقة ريال بيتيس الإسباني.

جاتوزو تحدث عن المباراة الحاسمة: "أنه مباراة كبيرة لنا، ستكون أجواء نارية، لكنها تختفى عندما تنزل لأرضية الملعب علينا التركيز الفني وليس البدني، أحاول نقل خبراتي للاعبين الذين لم يواجهوا مثل تلك المباريات، كل لاعب لديه خصائص مختلفة، وليس جميع لديه الشجاعة للمشاركة بتلك المباريات".

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وعن منافسة أولمبياكوس اليوناني: "أنهم من أفضل الفرق الذين يلعبون بالاستحواذ، ولا نقلل منهم، ليس علينا أن نلعب بالأسلوب الإيطالي القديم والاعتماد على المرتدات، أريد أن نتحكم في اللقاء ونرفض أسلوبنا".

وتظهر احتمالية غياب نجم الفريق سوزو عن المباراة: "لديه بعض المشاكل، وسيتم تقييمه غدًا، وسنرى ماذا سيحدث، أنها مجرد ألم وليس إصابة قوية".

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ويعود سامو كاستييخو مرة أخرى بعد نهاية إيقافه: "أريد رؤيته أكثر في المواقف الهجومية وأن يشارك بشكل أكبر بدون الكرة، هو لا يفعل هذا كثيرًا بعد، لكن لديه السرعة والنجاعة الهجومية".

واختتم عن مهاجمه الشاب، باتريك كوتروني: "أنه يهتم بالمشاركة، وأراه يندم على الفرص التي أضاعها، وهذا أمر رائع، لأنه هذا يعني أنه يهتم".

وفشل ميلان في استغلال سقوط منافسيه في الدوري الإيطالي، وتعادل سلبياً مع تورينو في سان سيرو، في مباراة شهدت إهدار فرص كبيرة من مهاجمي الروسونيري.

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