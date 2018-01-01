جاتوزو يؤكد تحمله مسؤولية التعادل مع فروزينوني

ميلان يتراجع أكثر وأكثر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو، مسؤوليته الكاملة عن تعادل ميلان السلبي أمام فروزينوني في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

وفشل ميلان في تسجيل أي هدف في المباريات الأربعة الأخيرة، ليعادل رقمه السلبي منذ 1984.

جاتوزو أعرب عن آسفه بنهاية اللقاء: "في الشوط الأول قدمنا مباراة سيئة، أمام فيورنتينا صنعنا ولعبنا بشكل أفضل، لكن أمام فروزينوني لم نكن جيدين، وتقاسموا معنا المباراة".

وتابع عن موقف الفريق: "من أجل الوصول لهدفنا بالتأهل لدوري الأبطال، علينا أن لا نقدم أداءً مثلما فعلنا في الشوط الأول، لا يمكن خوض مباراة مهمة بطريقة اليوم، بأن نعطي الكرة للخصم 45 دقيقة".

ميلان مستمر في نزيف النقاط 🤦‍♂️

جاتوزو ورجاله يهدرون الفوز أمام فروزينوني ويكتفون بالتعادل السلبي ⛔️

الفريق الآن في المركز الخامس بـ 28 نقطة مبتعدًا عن المراكز الأوروبية أكثر وأكثر ⤵️ pic.twitter.com/5KYyftT8D7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

وأردف عن النتائج السلبية، بثلاثة تعادلات وهزيمة: "لسنا في مرحلة جيدة والنتائج سلبية، لا أقبل الأداء الذي قدمنا به الشوط الأول، نحن لا نفكر في مركز الفريق، أحُاكم بسبب النتائج وسأضع هذا في الواجهة".

وانهى: "أنا قائد السفينة، لذلك أن اتحمل المسؤولية، من المهم لي أن أشرح للاعبين كيفية إظهار أفضل ما لديهم، لأنه في الوقت يقدمون أداءً أقل".

وسينهي ميلان الدور الأول بمواجهة سبال، وعينه على تحقيق فوزًا ينهي به سلسلة النتائج السلبية.