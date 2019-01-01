جاتوزو: هدفي مع نابولي؟ دوري أبطال أوروبا

جينارو جاتوزو يتحدث عن هدفه مع نابولي وتوقعاته بشأن المرحلة المقبلة

قال جينارو جاتوزو المدير الفني الجديد لنادي نابولي إن هدفه مع فريق الجنوب الإيطالي سيكون التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن نادي نابولي رسميًا تولي جينارو جاتوزو تدريب الفريق خلفًا للمدير الفني المخضرم الذي تمت إقالته مساء أمس كارلو أنشيلوتي.

وكان أنشيلوتي قد دخل في خلافات واسعة مع مالك النادي ورئيسه دي لاورينتس على خلفية النتائج السلبية الأخيرة التي حققها الفريق ورفضه الدخول في معسكر مغلق.

وعلى ذلك، وبعد احتلال النادي المركز الثامن على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي، جاءت الإقالة عقب نهاية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعلى خلفية ذلك، قال جاتوزو إن نابولي لا يمكن أن يبتعد عن دوري الأبطال الموسم المقبل، وهو الهدف الأبرز الذي يريد تحقيقه مع الفريق في تجربته الصعبة معه.

وأضاف: "لا يمكن لهذا الفريق البقاء خارج أوروبا، لدينا مباراتان هامتان قبل عطلة أعياد الميلاد علينا الفوز بهما من أجل أخذ خطوة للأمام ثم التفكير في التحديات الأخرى"

وعن علاقته بالجماهير قال: "طالما كانت جماهير سان باولو مختلفة، نحن نحتاج إلى العمل كفريق واحد وهم بالطبع أحد أهم أسلحتنا ونحتاج إلى دعمهم"

وتابع: "4/3/3؟ لدي العديد من الأفكار وسأحاول تطويعها مع اللاعبين المتاحين، إبراهيموفيتش؟ أفضل الحديث عن اللاعبين الذين أمتلكهم في فريقي فقط"

وأردف: "مدة العقد ستتوقف على الأداء والنتائج، لا يهم إذا كانت مبدئيًا 6 أشهر أم أكثر، المهم أن نعمل بالشكل الذي يجعلنا نحقق الأهداف التي جئت من أجلها"

كيف علق أنشيلوتي على قرار إقالته من نابولي؟

يذكر أن هناك احتمالات لأن يقوم دي لاورينتس ببيع النادي مع وجود عرض من الشيخ تميم بن حمد لشرائه مقابل 500 مليون يورو.