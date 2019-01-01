تقارير - جاتوزو رفض 18 عرضاً قبل نابولي

رينو اختار فريق الجنوب الإيطالي بنهاية الأمر

أوضحت تقارير إعلامية أن جينارو جاتوزو تلقى عدداً ضخماً من العروض قبيل قبوله مهمة تدريب نابولي في الأيام الماضية.

وأعلن نابولي تعيين جاتوزو الأربعاء بدلاً من كارلو أنشيلوتي الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج والابتعاد عن المنافسة على السيري آ.

وذكرت "لا ريبوبليكا" أن جاتوزو تلقى 18 عرضاً من داخل وخارج إيطاليا منذ إقالته من تدريب ميلان في يونيو الماضي.

ومن ضمن العروض التي تلقاها "رينو"، بحسب الصحيفة، يوجد سامبدوريا، جنوى، فيورنتينا، وحتى فالنسيا حاول معه بعد إقالة مدربه السابق مارسيلينو تورال.

وفي سياق آخر، تحدثت الصحيفة عن قرارات صارمة من المدرب مع لاعبيه، إذ قرر إقامة معسكر مغلق حتى مباراة بارما المقبلة في الدوري.

جاتوزو: هدفي مع نابولي؟ دوري أبطال أوروبا

ومنع جاتوزو الراحات الطويلة أثناء التمرين, ومنح دقيقة واحدة للاعبين فقط من أجل شرب المياه أثناء الحصة التدريبية الأولى تحت قيادته.

ويقبع نابولي حالياً سابعاً في جدول الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة من 15 أسبوع حتى الآن.