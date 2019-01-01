جاتوزو: ميلان أعطاني أكثر مما قدمت له

أكد تحمسه للعودة للتدريب مرة أخرى

وجه جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان، رسالة إلى النادي الإيطالي، ليشكره على الفرصة التي منحها له.

أسطورة ميلان رحل عن النادي بعد نهاية الموسم، بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الخامس بالدوري.

جاتوزو قال عن تجربته مع الروسونيري:"ميلان سيظل في قلبي، لقد منحوني الفرصة كلاعب ومدرب طوال مسيرتي".

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وأضاف:"القرار كان صعباً ولكنه الماسب في الوقت الحالي، النادي في أيادي أمينة، الإدارة ذكية يعلمون ماذا يفعلون ولا داعي للقلق".

وتابع:"لا أريد التحدث عن المال، لأنه عندما يتعلق الأمر بميلان فالأموال لا تهمني أبداً".

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وتابع:"ميلان نادي ذو تاريخ كبير وعظيم، منحوني أكثر مما أعطيتهم، لا أنتظر أي إشادة على واجب طبيعي فعلته مع أشخاص عملت معهم لسنوات طويلة.

وخلال حديثه أكد نجم ميلان السابق، أنه متحمس للعودة للتدريب مرة أخرى، وسط شائعات عن عروض مقدمة من لاتسيو، روما، بولونيا وفيورنتينا.