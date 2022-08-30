جاتوزو مهاجمًا التحكيم: أهدأ؟ حيث يعيش أبي وأمي الهدوء يعني الموت

مدرب فالنسيا، ورغم انتقاده الشديد للتحكيم أمام أتلتيكو مدريد، إلا أنه رفض أن يحمله خسارة فريقه في الدوري الإسباني.

شن الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي فالنسيا هجومًا عنيفًا على التحكيم بعد خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

فالنسيا سقط على ملعب "ميستايا" أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل، بعد إلغاء هدف لصالح فالنسيا في الدقيقة 24، إثر قرار الحكم بوجود مخالفة على أحد مدافعي "الخفافيش" أثناء بداية الهجمة التي جاء منها الهدف.

ماذا قال جاتوزو؟

المدرب الإيطالي وفي تصريحات ما بعد المباراة التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عبر عن غضبه الشديد من الهزيمة، وعدم رضاه عن الصورة التي قدمها فريقه.

وقال جاتوزو: "لا أحب أن أكون وجهًا غبيًا، آسف للتعبير، لكن علينا أن نعمل لأنه بهذه الطريقة يمكننا الذهاب بعيدًا، لا يمكننا أن نتحدث عن سوء الحظ أو أن الحكم ليس على ما يرام".

وأضاف: "علينا أن نستمر، أنا أعرف طريقة واحدة فقط، وهي الاستمرار في العمل".

وتابع: "يمكننا أن نتحدث عن الحكم الذي ذهب إلى تقنية الفيديو، إذا استعنت بالتقنية عليك دائمًا الذهاب إليها".

وأردف: "لا يمكن أن يقرر أحد الحكام اليوم أن يذهب إلى تقنية VAR وفي أحيان أخرى لا يذهب إليها، هذا ليس جيدًا".

واختتم جاتوزو: "الهدوء في بلدتي هو الموت، حيث يعيش أبي وأمي فإن الهدوء يعني الموت، في الهدوء لا يوجد شيء".

ما هو موقف فالنسيا في الدوري الإسباني؟

الخسارة أمام أتلتيكو مدريد جعلت موقف فالنسيا معقدًا بعض الشيء في الدوري الإسباني، حيث خسر للمرة الثانية على التوالي.

فالنسيا افتتح الموسم بالفوز على جيرونا بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي خسر بها أمام أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

ويحتل فالنسيا المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثلاث نقاط، وأمامه مواجهة تبدو في المتناول خلال الجولة المقبلة، حين يحل ضيفًا على خيتافي صاحب المركز 18.