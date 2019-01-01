جاتوزو مدافعاً عن نفسه: انظروا أين ميلان الآن مقارنة بالأعوام الماضية

المدرب يشكر دوناروما على تصديه لركلة الجزاء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وجه جينارو جاتوزو مدرب ميلان الشكر لحارسه جيانلويجي دوناروما عقب تصديه لركلة جزاء في فوز فريقه على فروسينوني 2-0 ضمن منافسات الأسبوع 37 للكالتشيو.

وقال جاتوزو عقب المباراة لسكاي سبورت إيطاليا:"لقد كانت مباراة صعبة، علمنا أنها ستكون كذلك وفروسينوني أتى إلى هنا بالسلوك الملائم".

وأضاف:"كان لدينا لحظة من الرعب، نشكر جيانلويجي دوناروما على إخراجنا من المشاكل ونتطلع للمباراة المقبلة".

وأوضح:"الجدول يتحدث، انظر لآخر 6 أعوام كم نقطة نالها ميلان وانظروا أين نحن الآن".

وتابع:"من يريد الحكم عليّ سيقوم بذلك، وأنا سأواصل عملي، وأتمنى أن أواصله في ميلان، ولكن في جميع الأحوال أنا هادئ وأواصل التعلم، يمكنني فعل ما هو أفضل".

ويحتل ميلان المركز الرابع بـ65 نقطة متساوياً مع أتالانتا الذي يواجه يوفنتوس الآن، وله أفضلية المواجهات المباشرة.