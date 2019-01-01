جاتوزو لا يحتاج للمديح من أحد قبل مواجهة إمبولي

جاتوزو يعرف أنه أمام منافس قوي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد جينارو جاتوزو أنه لا يحتاج للمديح من إدارة ميلان وأن ما يربطه بهم الاحترام الدائم، قبل مواجهة إمبولي في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان لمواصلة الحفاظ على نتائجه الإيجابية في الأونة الأخيرة، والحفاظ على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال جاتوزو عن مواجهة إمبولي غدًا بسان سيرو: "أنا قلق، أنهم يستعدون بشكل جيد ولديهم مدرب لا يمزح، ودفاع فعال، لقد غيروا إعدادهم التكتيكي، وتلك المباريات تحدد كيفية تطور الفريق".

وتابع: "لدينا 3 مباريات في 8 أيام ولا ينبغى التقليل من شأنهم، علينا التفكير أولاً في مبارة الغد، نحن في مفترق طرق وعلينا البحث على الاستمرارية التي أظهرها الفريق".

وعن متوسط الميدان البرازيلي باكيتا: "يلعب أحياناً كلاعب رقم 10، ويؤدي أي دور، أما هاكان فهو في حالة فنية رائعة، أنا أهتم باللاعبين الذي يحظون بدقائق لعب قليلة، ميلان فريق للجميع وليس بيونتيك أو للأفراد، أو المديرين أو جاتوزو".

وأردف: "علينا المحافظة على النتائج ونستعد للحظة المناسبة عند الاستدعاء، ونأخذ أيضًا لحظة الراحة المناسبة".

"أريد أن أصبح أسطورة لليفربول، أريد تحقيق أشياء كبيرة هنا، نملك تشكيلة رائعة وكل شيء للنجاح" 💬



فان دايك يتحدث عن ما يريد تحقيقه مع ليفربول 👏 pic.twitter.com/ql4oCVfOqQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

وعن علاقته بالإدارة: "أنهم لا يتفقون على كل شيء أفعله، هذة حقيقة، يحدث ذلك أحيانًا ولكن هناك احترامًا بيننا، النادي قام بتربيتي ولا أريد إثارة الجدل، ولا أريد سماع كلمة أنني جيد طيلة الوقت، الأمور تسير بقدر جيد، وعندما يتم انتقادي أقوم بالقراءة بشكل أقل وأقوم بعملي".

وأكمل عن هزيمة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد أمس بثنائية دون رد بدوري الأبطال: "المدربون الكبار، مثل مورينيو وأنشيلوتي وأليجري أيضًا تحت الضغط، بالنسبة لي لاعبو يوفنتوس ركضوا أكثر من أتلتيكو مدريد، لكن سيميوني يجعلك تلعب بشكل سلبي، لديه فريق لايستقبل الأهداف".

وعن احتفال سيميوني بهدف خيمينز أمس: "ليس طريفًا، لا أريد التعليق على هذا الأمر، أنا آخر شخص يحكم، أنا شخص بدم حار مثله".

وكان إمبولي قد فرض التعادل على ميلان في لقاء الدور الأول بهدف لكل فريق.